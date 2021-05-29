中國新冠疫苗接種速度保持不變，有望在90日後達至群體免疫門檻。圖/取自央廣網。

世界各地新冠肺炎疫情反覆，以疫苗達到群體免疫是各國最大希望。中國人口世界最多，實現群體免疫難度比歐美要高，但美國媒體表示，中國新冠疫苗接種速度有後來居上之勢，若目前速度保持不變，中國有望在90日後達至群體免疫門檻，快過原本領先的美國。

《財富》雜誌日前發表文章，形容中國在短短一個月前，仍被視為疫苗接種進度落後，中國抗疫的非凡成功，意味民眾鮮有誘因去打疫苗；不過在過去幾周，中國採取了軟碰兼施策略，鼓勵民眾接種。

中國5月24日公佈，民眾已接種5.46億劑新冠疫苗。這個數字幾乎已是美國2.89億劑的2倍。按1人2劑計算，這個劑量足夠覆蓋中國19.5％人口。中國在這方面仍然落後於美國的45.1％，以及歐盟的25.8％。

但文章指出，按照當前接種速度，中國很快就會收窄差距。中國目前一天施打超過1500萬劑新冠疫苗，速度是一個月前的3倍，遠高於歐盟、印度、美國分別的每日320萬、220萬及170萬劑，並佔每日全球接種量一半。

以這個速度計算，中國在90日後，即會達到70％人口接種疫苗的群體免疫門檻，而美國則需要在102日後才會實現群體免疫。

美國接種速度從4月中的每日340萬劑高位顯著回落。專家更懷疑美國能否達到群體免疫，因為民調顯示25％美國人表明無意接種疫苗。

文章續稱，中國疫苗接種大提速，反映出中國制度優勢。中國可以動員國企員工及黨員接種，以帶動全民接種計劃，若趨勢持續以至進一步加速，中國接種率會遠超美國。「這種結果會削弱美國現在認為，美國快速接種疫苗可以彌補控疫失敗的過失，令美國成為全球抗疫領導者的論述。」

(中時 )