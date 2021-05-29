在新冠疫情籠罩下，中華男足採取「隔離泡泡」模式完成集訓，今天啟程飛往科威特，接受世界盃亞洲區第2輪資格賽最後3戰考驗。因陳柏良、溫智豪等旅中主將缺席，中華隊以本土陣容為主，所幸有日本歸化好手小森由貴助陣，5位6月下旬還要出征香港亞足聯盃的南市台鋼戰將也以國家隊優先，全數入列。

「智豪這次不能踢，而防守中場這個位置，自從陳毅維退休之後也比較欠缺這種拚搶型的球員，希望小森由貴能夠頂上。」中華隊教頭王家中如是說。成為台灣首位日本歸化國腳的小森則說，家族從爺爺就在台灣設廠，很驕傲能披上中華隊戰袍，「我會努力，台灣加油！」

中華男足在疫情籠罩下，採泡泡模式、戴口罩集訓備戰，29日啟程出征科威特。（中華足協提供）

中華男足將在台灣時間6月4日凌晨迎戰尼泊爾、8日對澳洲，16日踢地主科威特，在疫情籠罩下不只集訓不易，徵召尤其困難。在對岸踢球的職業好手有歸隊後的隔離問題缺席，效力國內企甲聯賽的陳浩瑋、朱恩樂、李祥偉、吳彥澍、趙明修則因個人或家庭考量而告假，王家中只能盡力而為。

「旅外小將方面，岳明峰確定不行，蔡立靖則會稍晚報到。」王家中表示，多名鋒線主力缺陣，陳瑞杰、高偉傑可能得扛起攻擊重任。中場有老將徐翊跟新秀涂紹捷良性競爭，花蓮高中小將梁孟昕的集訓表現不輸老大哥，則獲王家中肯定。

中華男足總教練王家中（右）。（中華足協提供）

後防線上，中華隊也徵召了身高超過190公分的銘傳大學謝朋龍，但中流砥柱還是「小羊」陳庭揚，因為王睿才剛傷癒復出，陳威全則有膝蓋舊傷困擾，程昊與今年轉型為邊後衛、位置也能推前的白劭宇將扮演活棋。

中華隊隊長吳俊青與其他4名台鋼國腳結束中東行後還要轉戰香港，參加亞足聯盃賽事。（中華足協提供）

中華隊國腳這趟中東行結束後，要到7月初才能解除隔離，最辛苦的是吳俊青、潘文傑、陳威全、程昊、陳瑞杰等5位台鋼球員，踢完中華隊還要轉戰香港。中華足協祕書長方靖仁為此特別感謝台鋼總領隊劉福財，此前在視訊選訓會議中承諾要建立表率，以國家隊為優先，讓中華隊維持足夠戰力。

去年初才當爸爸的隊長吳俊青笑說，這趟長征的確辛苦，幸好女兒還小不懂爸爸要出遠門，「不過未來1、2年疫苗普及前，接受篩檢、有症狀隔離、病毒量低就解封，運動員都得伴隨這些事情。這趟就順便去觀摩國外做泡泡賽區的細節，未來台灣辦比賽也很需要。」

(中時 )