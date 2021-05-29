台灣本土疫情嚴峻，許多藝人工作都受到影響，藝人郭書瑤（瑤瑤）也相當積極充實自我，昨（28日）在個人IG限時動態分享自己正在練琴的過程，在畫面當中，瑤瑤穿著白色上衣露出爆乳，火辣身材引起網友們討論。

郭書瑤昨（28日）在限時動態分享，她表示：「琴的弦又被我彈斷了，只好改去練琴」，並自彈自彈周杰倫的歌曲《斷了的弦》，居家模樣很可愛，彈琴的視角格外引人注目，搭配超短真理褲，穿一件白色細肩帶背心，豐滿上圍令粉絲驚豔；近期瑤瑤也在籌備自創服飾品牌Myâme，替品牌拍攝宣傳照片。

郭書瑤提到，「從來沒有想過要做服裝品牌，對我來說穿搭是很需要學習的領域。但因為緣分讓我遇見了很棒的團隊，我下定決心跨出這一步。該服飾品牌和認識20年的好閨密SANA，兩人籌備近1年的時間，終於在今年暑假正式上線，希望在服裝上大家可以沒有框架，不設限的自由穿搭，成為自己心目中所嚮往的樣子。」

品牌的名字含意âme在法文中意指靈魂，並與英文的My結合而成Myâme，代表著每個人都有著不同面向的我，每個靈魂都是獨一無二的存在；她也希望透過Myâme的服裝，探索無限的自己，6月8日前到Myâme官方IG底下留言，就有機會獲得品牌限量色棒球帽。

(中時新聞網)