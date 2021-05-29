離東京奧運只剩55天時間，雖然日本堅持宣稱要辦完整屆奧運，但是否開放觀眾入場還未有詳細說明，他們不排除閉門比賽，但也可能採限制觀眾人數作法，而針對此事網球世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)則提出自己的看法，他說若沒有觀眾進場自己會考慮是否參賽。

喬柯維奇指出自己不清楚當地民意，但他說只要開放球迷進場就參加，他另外說道：「假如最後是不開放觀眾，我會在這方面好好思考，再決定是否參賽。」這也讓球王能否加入奧運盛事出現轉折，要是喬柯維奇不參加比賽激烈程度將會降低。

另外日本球星錦織圭也曾對自己國家辦奧運感到憂心，在國際記者會中，他被問到是否該舉辦奧運時回應：「不知道他們在想什麼，東奧組委會想打造與外界隔絕的『泡泡』，但很不容易，我也不知道他們該怎麼做。若能如願完成，但進行比賽仍有風險，尤其考量到日本國內狀況，我認為必須觀察全世界局勢。」

他還說：「奧運跟這種100多人參加的網球巡迴賽不一樣，沒有必要死了人都還要辦，奧運應該在一個沒有任何確診者環境下進行！」而大板直美也對舉辦奧運有意見，她說：「老實說，我不太確定是否該按計畫在7月23日舉行。」「若讓人們處在危險情況，或讓他們不舒服，對是否舉辦奧運我認為得深度討論。以我立場當然希望能舉行，因為我是運動員，這是我一生在等待的。」

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)和小威廉絲(Serena Williams)近期也提到，他們不確定自己是否會參加奧運，這表示不僅是喬柯維奇有顧慮，就連其他球員也對參加奧運舉棋不定，以錦織圭說法更看出他不想拿命來拚，也顧及疫情帶給選手、工作人員的負面影響，儘管外界或選手對奧運產生質疑，日本奧委會仍堅持舉辦，就連一份超過35萬人聯署的「中止東奧」請願書也無法動搖他們的心。

而為什麼堅持要辦？想當然日本會擔憂取消造成龐大收益損失，5月26日據日本共同社報導，日本國內研究機構估算顯示，若東奧和殘障奧停辦，將損失1兆8000億日圓(約91.8億美元)，光保險就要賠掉30億美元。這數字是基於去年12月東京奧運組委公佈的預算、日本國內觀眾入場及規模、門票銷售和相關支出等數據綜合估算而出的，雖然日本當地許多縣市都進入緊急狀態，但他們或許沒本錢再延辦。

(中時新聞網)