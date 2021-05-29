放寬機師檢疫為「3＋11」被視為防疫破口來源，國民黨革實院長羅智強今天表示，桃園市長鄭文燦早在綠委范雲召開協調會的前一天，就和桃園機師工會開會，並允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示，他點名鄭文燦對不起台灣人民，應出面道歉。

羅智強說，「3＋11」的禍國決策，現在決策者的身影欲來愈清晰，就是四大禍主，綠委范雲、指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦，大家一直在砲轟范雲，但他特別提的是鄭文燦。

羅智強表示，鄭文燦比范雲還早就允諾向中央建議放寬機師檢疫「3＋11」，范雲於4月1日召開協調會提出建議，但鄭文燦在3月31日就已和桃園機師工會開會，允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示。

羅智強指出，搞了半天，這位大阿哥不只沒把防疫旅館管好，讓病毒殺進台灣，累死了無數人命，鄭文燦比范雲還早就請中央放寬機師檢疫的禍首之一，這次還是「中央十成」責任嗎？是否出來道歉？

國民黨立委萬美玲說，諾富特一館雖未申請為防疫旅館，但地方衛生局都會掌握轄內居家隔離或檢疫的人在哪邊，結果諾富特讓一般客與隔離客混居達211天，直到疫情爆發後市政府才後知後覺，明顯失職。

萬美玲指出，根據中央疫情指揮中心訂定的「防疫旅館設置及管理指引」，明文規定地方政府對其轄區內的防疫旅館，每月只少要抽核一次，並將檢核留存地方政府備查，到底市政府有沒有按照指引去抽核諾富特對防疫旅館的實施狀況，至今仍是個謎？

(中時 )