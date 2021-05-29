後疫情時代疫苗逐漸普及，全球經濟進一步開放，人們消費需求激增，點燃市場對通貨膨脹的隱憂，會員制零售連鎖巨頭好市多（Costco Wholesale）財務長卡蘭提（Richard Galanti ）表示，通貨膨脹的現象觸目皆是，包含紙漿、服裝、肉類、塑料相關製品等，其中肉類更飆漲約20%。

美國4月消費者物價指數（CPI）月增0.8％，高於市場預估的月增0.2％，也高於3月的月增0.6％；此外，4月CPI年增4.2%，同樣也超出原先分析師所預估的3.6%，也較3月的年增2.6%高出許多，年增幅創下逾12年以來新高，不過也加劇金融市場對通膨的疑慮。

另外，除食物、能源價格後，4月核心CPI月增09.%，遠高於3月的月增0.3%，以及預估的0.3%；按年來看，4月核心CPI年增3%，也高於3月的年增1.6%，和原先預估的年增2.3%。

據《CNBC》報導，好市多財務長卡蘭提在該公司Q3財報會議上表示，現階段就是四處都可見通膨的現象，「更高的勞動力成本、貨運成本、運輸需求、貨櫃短缺和港口堵塞等一系列個類產品的需求暴增，再從晶片一直到石油、化學品的供應短缺，商品價格隨之上漲」。

卡蘭提指出，目前整體價格的漲幅高達8%，從紙漿、各種塑料製品、蘇打水、服飾等相關產品價格均上漲了3%至10%不等；卡蘭提提到，有些商品漲的多、有些沒漲、甚至有些還小幅調降，「我們正在協同供應商去盡力控制，但通貨膨脹的壓力無所不在」。

好市多周四（27日）發布上季財報，每股盈餘2.75美元，優於市場估的2.34美元。營收年增21.5％至452.8億美元，優於市場估的436.4億美元；卡蘭提透露，該公司的通貨膨脹率已自3月1%至1.5%的區間，上升到2.5%至3.5%。

值得一提的的是，好市多目前正商議將成本轉嫁到客戶上，至於轉嫁程度如何還需觀察，但卡蘭提表示，熱銷的4.99美元的烤雞，以及2.99美元的40入礦泉水的價格可能會受到影響。

(中時新聞網)