在沙烏地阿拉伯表示，菲律賓勞工入境後不會收取2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢和防疫住宿費用後，菲國當局今天撤銷短暫實施的禁令，宣告菲國勞工可再度前往沙國工作。

菲律賓政府最近獲悉，赴沙烏地菲籍勞工被要求分攤採檢和防疫住宿費用，因此於27日下達暫時禁令，禁止逾400名菲籍勞工於28日搭乘菲律賓航空公司（Philippine Airlines）航班前往沙國。但在沙烏地告知招聘機構和雇主將承擔上述費用後，菲國決定撤銷這項禁令。

法新社報導，菲律賓勞工部長貝約（Silvestre Bello III）說：「我們要前往沙國的勞工不再處於劣勢了。」

菲律賓航空公司表示，將接受搭乘班機到沙烏地達曼（Dammam）和利雅德（Riyadh）的菲籍勞工，因為先前禁令而無法搭飛機的乘客，將不用支付重新訂位的費用。

貝約對他27日下達的禁令造成「不便和一時痛苦」致歉，並表示他瞭解這項暫時禁令帶來混亂和麻煩，影響到準備離境的海外菲律賓勞工。

政府數據顯示，2019年最受海外菲律賓勞工青睞的國家就是沙國，當地有超過100萬名菲籍勞工。許多菲律賓人在沙國當建築工人、家庭幫傭或護理師。

2020年，赴沙國菲律賓勞工匯款回國金額為18億美元，對於消費驅動型經濟體菲國而言，海外勞工匯款為重要經濟支柱。

菲律賓累計逾120萬例確診，共2萬722人病逝，染疫確診數與死亡病例數是東南亞國家第2高，僅次於印尼。

(中央社)