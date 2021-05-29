中央氣象局表示，明(30)日起至下周二，受滯留鋒面影響，有局部大雨或豪雨發生，西半部及東北部降雨機率高，容易出現雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象，下波梅雨鋒面下周六報到；此外，位於關島南方海面低壓帶內的熱帶擾動，未來不排除持續發展成熱帶低壓或颱風。

氣象局表示，明天滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，明天雲多下雨加上有些東北風，北部及宜花較為舒適，高溫約28、29度，其他地方沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可來到31至33度。

下周一、二(31日、6月1日)滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部容易出現短時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，且有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三(6月2日)鋒面逐漸往北移動離開台灣上空，雖然西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢較為緩和，東半部則轉為午後雷陣雨的天氣型態。下周四、五(6月3日、6月4日)鋒面離台灣較遠，降雨更少，在西南風影響下，中南部仍有局部短暫陣雨，其他地方多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，下周六(6月5日)鋒面往南移動接近台灣，降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨。此外，位於關島南方海面低壓帶內的熱帶擾動，未來不排除有持續發展成熱地壓握颱風的趨勢，不過不確定性仍大。

(中時新聞網)