短短24小時，陳時中對民間申請疫苗輸台，從只要備妥8份資料審查，變成限定政府簽約採購。表面說是為了安全，實則害怕自己落入「老百姓比政府還給力」的窘境，才用小鼻子小眼睛，看待為了救命解藥奔走的人。拜託陳時中別再把台灣人的生命，當成個人面子之爭的代價。

過去1年，蔡政府對疫苗這件事，吹的牛多到足以開牧場。從去年7月說駐外單位爭取COVAX在今年第一季取得1千萬劑、9月說簽訂國際合約可讓1358萬人接種、10月陳時中說台灣超買疫苗、11月說110年中前可打1500萬劑國際疫苗、12月又稱已買到2千萬劑準備今年3月供貨。

到今年，牧場的牛又更多了。2月初，陳時中說台灣不會最後拿到疫苗，505萬劑莫德納疫苗最快5月抵台；2月中，向國人報喜買到500萬劑疫苗；月底，換蔡英文喊話採購近2千萬劑，隔幾天陳時中又說採購量最多4500萬劑。

結果今天，說好的幾千幾百萬只到貨86萬，達成率1成不到。這才發現原來牧場沒半隻牛，只有椪風水蛙。

如此輝煌的紀錄，當陳時中又喊出「8月底目標1000萬劑」，很難不把他當成放羊小孩，就怕謎底揭曉只剩安慰劑。

眼見將帥無能，累死三軍又害死百姓，地方政府乾脆自尋管道洽購疫苗，連民間也捲起袖子，從佛光山、永齡基金會到孫文學校，在世界奔走搶疫苗，就等指揮中心點頭。

然而，前天陳時中在記者會明明手拿「地方政府或企業申請疫苗專案輸入流程」紙板，強調委託藥商只要檢送計畫書、原廠授權書等8項資料，經食藥署審查通過就可開始使用疫苗；但事隔1天卻又改口民間只能當媒合人，所有採購均須由中央與原廠簽約。

奇怪了，當初陳時中把德製BNT疫苗拒於門外的理由，推給沒人來申請；如今民間機構不僅主動協助申請，還把疫苗端到面前，他又擺起架子只准政府簽約，朝令夕改毫無標準可言。

蔡政府已花1年時證明自己缺乏疫苗採購能力，難道還想示範什麼叫得不到就砸爛？讓防疫指揮中心淪為「防疫障礙中心」的陳時中，若真捨不得部長位子，至少該放下面子，放開心胸與民間齊心合力，共同追回遲來的疫苗，別再當占著茅坑不拉屎的政客。

(中時 )