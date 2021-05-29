美國總統拜登28日向國會提交2022財年預算案，總金額6兆美元，大幅提高基礎設施、公共衛生、教育、對抗氣候變遷等項目的支出，而為了籌措財源要針對企業和富人加稅。但美國前財長桑默斯等經濟學家警告，政府過度支出恐引發衰退風險。

拜登政府提出的2022財年（始於今年10月）預算案，計畫為軍事及內政項目編列1.52兆美元，較前一年的1.4兆美元多出8.6％，而且不包括對抗新冠疫情的緊急措施。

從最新預算案來看，拜登政府顯然將聯邦資源分配重心從軍事轉向內政項目，例如科學研究及再生能源，這些項目的預算提高了16.5％，軍事開支僅增加1.6％。

至於細節部分，白宮計畫未來10年支出4.5兆美元，用於基礎設施和社會計畫。明年先撥款170億美元，用來改善基礎建設，像是修繕道路、橋樑、機場；45億美元用於汰換全國鉛製水管，130億美元用於擴大高速網路覆蓋率。

此預算案還包括提供3至4歲幼童免費學齡前教育，保障學齡前教師時薪15美元，預計明年這方面支出35億美元。明年撥款88億美元用於補助家庭支出，包含67億美元的平價托兒服務及7.5億美元的帶薪假。

拜登打算將企業稅率由21％調高至28％，作為基礎建設的財源；另外也要針對高所得家庭徵收富人稅，來支應家庭支出補助和教育倡議的開銷。

但照拜登的預算藍圖，到了2031年，美國公共負債在GDP的占比將達117％，超越二戰時的水準。

白宮首席經濟顧問勞斯（Cecelia Rouse）坦承，美國經濟出現通膨飆升跡象，但預計一段時間後會持穩在年率2％附近。

不過連同美國前財長桑默斯（Larry Summers）在內的幾位經濟學家警告，拜登政府大肆擴張財政支出會推升通膨，迫使聯準會升息，進而提高經濟衰退的風險。

(工商 )