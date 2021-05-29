2017年美國海軍先後發生費茲羅傑號(DDG 62)與馬侃號(DDG 56)撞船意外。事件發生後，海軍發布報告顯示，睡眠不足造成的過度疲勞，為意外的主要元兇。為此海軍發布解決疲勞政策；不過，根據美國國會稽核處(Government Accountability Office, GAO)27日發布調查報告卻顯示，命令發布迄今已達3年，海軍水手依舊沒有獲得足夠睡眠。

報告中指出，僅有14%的官員在最近一次部署中睡眠時間長達7小時以上，67%的官員僅睡了5小時甚至不滿；另有84%的海軍官兵表示，疲勞的水手經常或有時會影響船艦航運。GAO訪問1名軍官得知，「曾目睹其他軍官在航行時完全失去意識，只因為領導階層無視睡眠的要求」。

這份報告旨在調查2019年至2021年期間，海軍改善水手疲勞現象的成效如何，以及是否調整水面艦船員的人數規模、是否改善工作量與訓練水平。

報告全文圍繞在疲勞問題。在2017年兩次撞船事件發生後，海軍下令各級指揮官讓官兵至少睡滿7小時，且連續工作時間不得超過8小時，每個工作日的執勤總時數不得超過12小時。

但在調查過去12個月出海執行任務的水面艦軍官後發現，海軍作法充斥著陽奉陰違。調查結果顯示，只有40%的海軍水面艦做到至少7小時的睡眠時間，不到20%的水面艦有在工作日將總執勤時數限制在12小時之內。

換言之，約86%的軍官每日睡眠少於7小時；儘管海軍有推動補睡2小時的政策，以減緩睡眠不足的衝擊，但受訪者大多數都無法小睡片刻。追究背後原因，工作量龐大、會議過多、演習頻繁阻礙官兵充足睡眠。包括海軍與GAO都發現，水手幾乎一整天都在工作，這讓睡眠時間相當有限。

從人員數字來看，GAO發現每艘艦艇分配到的船員人數，遠低於滿足工作量與確保安全的最低艦艇人數。

報告總結，海軍並沒有確保水手們獲得充分的休息，以維持安全與最佳表現。甚至，該軍種雖然祭出措施，收集更多關於水面艦隊官兵的疲勞資訊，卻沒有「及時測量與管理疲勞」。

報告還建議，海軍應修正指南與做法，以更好的測量水手疲勞，並根本性地解決造成疲勞與睡眠不足的原因。此外，海軍在評估建艇船員數與人員需求數時，應依據職缺工作的需求進行編列，並將訓練時間也納入水手工作量之中；對此，五角大廈表示接受這些建議。

《星條旗報》指出，2017年，美國海軍全面徹查剝奪睡眠對官兵造成的不良影響。由於該年度分別發生費茲羅傑號與馬侃號撞船意外，導致17名水手喪生。在兩起撞船案例中，艦橋的總值在撞船一萬前一晚幾乎都沒有睡覺，這導致他門為外界環境的感知能力與對緊急情況的反應能力都嚴重下滑。海軍事後調查發現，過度疲勞與訓練不足，就是撞船事故的主因。

五角大廈於2021年初遞交給國會的調查報告也顯示，睡眠不足對工作表現帶來負面影響；但美軍官兵睡眠遭剝奪的情形，比民間嚴重兩倍。

(中時新聞網)