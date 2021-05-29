嘉縣足跡提到嘉市某診所、某醫院，但嘉市今未新增病例，也讓嘉市衛生局接到不少詢問電話。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央流行疫情指揮中心今29日公布嘉義縣有4個確診案例，創嘉義縣單日新高，不過縣府隨後公布的足跡卻惹來不少批評和質疑，不但縣議會國民黨團發表聲明，要求公布明確足跡，連嘉義市議員鄭光宏也質疑嘉縣疫調足跡對嘉義市「模糊指涉」有失厚道。

嘉義縣長翁章梁下午開記者會，說明4起確診者染疫過程和足跡，卻因許多足跡都以「某診所」、「某駕訓班」帶過，引發許多民眾反彈和批評，包括國民黨團等多位議員都呼籲縣府明確公布足跡，不要造成防疫漏洞。

國民黨團書記長李國勝、議員詹琬蓁、林于玲質疑為何嘉縣足跡不敢明確公布？民眾擔心染疫患者足跡，他們要求公布足跡要明確，才能讓到過的民眾更小心自我健康管理，萬一也染疫，不致再傳給家人、朋友、同事，成為防疫漏洞，並舉嘉市、高雄市、雲林縣都可以明確公布足跡，為什麼嘉縣就不可以？

綠營議員黃嫈珺也說，疫調足跡沒有公布反而造成更多民眾的恐慌，比對其他縣市，嘉義縣政府的做法令人不解。無黨議員楊秀琴也說，疫情既然已在縣內周遭，怎能不落實給縣民有知的權利？

對此，衛生局長趙紋華解釋，5月28日衛福部更新公告原則，有實聯制可不公開，診所有刷健保卡實聯制，會掌握實聯制的名單，防治需要會各別通知。

另由於嘉縣足跡提到嘉市某診所、某醫院，但嘉市今未新增病例，也讓嘉市衛生局接到不少詢問電話，市議員鄭光宏指嘉市過去幾天確診案例，都在考量疫情與民眾知的權利之下，適度、平衡的公布相關時間與地點，結果嘉縣所公布疫調足跡，卻未講明嘉市診所是哪一家？讓他整個下午都在替縣府打電話、回覆民眾，「甩鍋也不是這樣甩」。

(中時 )