外界認為放寬機師檢疫為「3＋11」為導致防疫破口主因，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說決策會議由副指揮官陳宗彥主持，今改口稱查明後不是陳宗彥。國民黨文傳會副主委黃子哲提出四大疑點，批政府的公信力已經快蕩然無存，而染疫人數可以校正回歸，會議主持人也可以校正回歸。

黃子哲說，首先，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天上午在立法院朝野協商時，說副指揮官的陳宗彥是「3＋11」會議的主持人，是真的記錯？還是故意在國會殿堂上公然說謊，甩鍋給陳宗彥？

黃子哲表示，陳宗彥明知自己沒參加也沒主持該會議，為何不敢說實話，背黑鍋一整天。是礙於會議該去而沒去，自己也有責任？還是怯於陳時中的官威，不敢「逆時中」反駁？抑或只敢透過檯面下什麼方式再甩鍋回去，讓陳時中自己承認錯誤？

黃子哲指出，若媒體沒有踢爆4月13日的「3＋11」會議就是由陳時中主持，陳時中會在今天乖乖改口說是記錯，承認自己就是拍板放寬的人嗎？

黃子哲說，陳時中雖說「3＋11」由他負責，但也強調該會議由疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及專家進行討論，從頭到尾陳時中都避開說出有主持或召集該會議，難道這又是另類的甩鍋或埋下什麼伏筆？究竟會議進行的方式與決策過程為何？迄今仍沒說清楚講明白，難道另有隱情？

黃子哲批評，那麼多人參加的一場重大會議，主持人是誰？竟然要在立委不斷質詢要求與峰迴路轉下才能揭曉；而疫苗採購過程像個黑箱，迄今還不願放手讓立委調閱。

黃子哲質問，民進黨政府到底在怕什麼，隱瞞什麼？政府的公信力已經快蕩然無存，而染疫人數可以校正回歸，會議主持人也可以校正回歸，這荒唐的簡直像是一場鬧劇；但不斷升溫的疫情對人民而言，卻是一場悲劇。

(中時 )