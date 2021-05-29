因應國內疫情持續，全國本土確診病例已接近8千例，中央也緊急將全國三級警戒延長至6月14日，不過近日雙北市政府為了不讓疫情持續擴散，相繼實施「升四級」的相關演練。據指揮中心規定，若升至四級警戒，除了全面停班停課之外，就連在家中也要配戴口罩。

從指揮中心規定的四級警戒來看，不僅非必要不得外出、出門要全程配戴口罩並保持社交距離、全面停班停課、停止所有聚會活動之外，還明確寫道「家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩」。

（圖／衛福部提供）

雙北也提前開始為四級警戒做準備，新北市長侯友宜也公布若真的升為四級警戒，將會執行六大措施，包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間、維持醫療、救災救護的運作。

高雄市長陳其邁29日也呼籲，若民眾從雙北回到其他縣市或高雄，到家後口罩也不要脫掉；台中市長盧秀燕也呼籲「居家2人以上戴口罩」，因為台中市今天新增的33例本土確診個案，就有29例是因家庭群聚染疫。

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(中時新聞網)