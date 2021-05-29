女星林心如和男演員霍建華結婚後，生下一個女兒，演藝事業也從女演員升格製作人，近年產出不少經典作品，事業愛情兩得意讓粉絲都很稱羨；台灣疫情連日升溫，許多藝人受影響工作都暫停，只能在家養精蓄銳，林心如今（29）日分享運動素顏照，45歲狀態保養太好，網友一看驚喜讚嘆「根本美少女」。

今日中午林心如在臉書更新近況，講到目前過著「類隔離生活」，每天在家吃吃喝喝，但吃完就要動動動，曬出兩張運動後的自拍照，開心表示「運動後的好氣色」；林心如說到，「運動完好順暢，你們都做什麼運動呢」，最後也說「喜歡大汗淋漓的純靜」。

林心如運動後素顏模樣，粉絲直呼太逆齡。(圖/ 摘自Ruby林心如臉書)

畫面中林心如用髮飾把頭髮紮起來，露出白皙鵝蛋臉，膚況看起來相當好，也不見太多皺紋，水汪汪大眼睛，完全不像已經是45歲生過小孩的媽媽；還釣出一票藝人回應，最美麗的歐巴桑陳美鳳誇獎她「氣色好極了」，黃小柔和鄒承恩則表示，「晶瑩剔透的膚質」、「20歲？」。

網友看到林心如素顏模樣也很驚喜，紛紛表示「依然少女氣息」、「從小到大最喜歡的明星」、「素顏也太美了吧」、「跟紫薇根本沒差呀」、「未滿18歲？」、「不管過多久還是這麼年輕」、「女神怎樣都美」。

(中時新聞網)