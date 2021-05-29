被譽為巨乳系YouTuber始祖的頻道「媽媽正在學做料理」（ママはお料理勉強中），是由一位日本地方媽媽創立，其特色為不露臉教大家做料理，卻因為身材太過火辣，吸引超過16萬粉絲訂閱追隨。然而近日就有一張疑似她的露臉照在日網瘋傳，一向毒舌的日本網友更罕見誇起這位人妻，表示其實還蠻可愛的。

超兇人妻YouTuber不敵粉絲要求摘口罩 真面目震驚眾人。(取自Youtube:ママはお料理勉強中)

一位日本網友近日在論壇上發文表示，巨胸系YouTuber在粉絲熱烈地請求下，終於摘下了口罩，更附上她的露臉照，瞬間吸引日網友熱議，「挺可愛的」、「無話可說」、「我覺得不摘口罩是正確的」、「口罩真厲害」、「畫個小臉妝可以欺騙99%的男人」、「是巨乳長相」、「這歐派我能接受」。

據悉，這位人妻YouTuber的老公是日本米其林一星的法式餐廳主廚，她在跟老公學習做菜之餘，也會將影片拍下跟大家分享，靠著火辣巨乳身材走紅網路，加上她始終不曾露臉，更給粉絲不少遐想空間。

日網近日瘋傳「媽媽正在學做料理」露臉照。(取自日網)

然而這張在日網瘋傳的「媽媽正在學做料理」露臉照，其實早在去年就曾被卡提諾論壇披露，當時台灣網友更大讚她長相清秀又可愛，「這種的都算是潛力股啊」、「身材看起來就是肉肉的，臉長這樣也不意外吧，何況還是素顏」、「超可以的，這種類型最棒了，整體來看比例會最適當」。

(中時新聞網)