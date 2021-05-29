今天NBA季後賽尼克以94：105敗給老鷹，目前以1：2落後，爭取晉級仍有希望，對尼克來說壞消息是主將蘭道爾(Julius Randle)、巴雷特(RJ Barrett)表現低迷，但「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)表現出色，在今天這場比賽重返先發陣容。也是他隔2204天再度於季後賽先發，上次季後賽先發追朔到2014-15賽季，當時還是公牛巨星，可惜在東區次輪敗給由詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士。

Derrick Rose tonight:



30 Points

6 Rebounds

5 Assists

61% FG

3/5 3PM



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而剛拿下年度最佳進步獎的蘭道爾目前場均只有14.7分11.7籃板3.3助攻，投籃命中率是24.1%、三分球命中率30.0%，巴雷特拿下11.3分7.7籃板2助攻，投籃命中率34.2%、三分球命中率25.0%，兩人的表現當相當糟糕，尤其命中率更是慘不忍睹。

Derrick Rose starts the game dropping 11 of the Knicks first 19 points 🌹 pic.twitter.com/E9ej1hpl5a — SportsCenter (@SportsCenter) May 28, 2021

但本季表現就很穩定的羅斯則沒出現太大斷層，為尼克出賽這三場比賽裡他兩次擔任替補，今天則調上先發，場均能貢獻24.3分5籃板4.7助攻，投籃命中率51.7%、三分球命中率高達50%，在平均38.3分鐘的上場時間內效率十分驚人，尤其今天還砍下全隊最高的30分6籃板5助攻。

更令人驚豔的是今天他命中率是61.9%、外線則是60%，幾乎靠一己之力帶領尼克，總共21次出手就投進13球，還貢獻3顆外線，昔日恩師席波迪(Tom Thibodeau) 臨時變陣讓羅斯打出好效果，雖然其他人表現不佳，但下一戰或許能再繼續讓他打先發，今天羅斯在首節就打滿12分鐘，8投5中得到全場最高11分，毫無不適應問題存在。

本季中羅斯從活塞再次來到尼克，並追隨恩師席波迪，也與吉布森(Taj Gibson)重逢，或許是熟悉席波迪體系的關係，羅斯發揮非常不錯，例行賽為尼克出戰35場，場均能得到14.9分、2.9籃板、4.2助攻，對於身上多處受過重傷的他非常不容易，期待他接下來的表現。

(中時新聞網)