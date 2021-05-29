李毓芬（左）抱的愛犬「太陽」，據傳當初是柯震東送的。（摘自微博）

36歲的李毓芬與小6歲柯震東情斷4年，日前因柯震東在IG直播聊到最愛的前女友是李毓芬，因此又被討論一波。李毓芬2016年自女團「Dream Girls」解散後單飛，期間挑梁拍了好幾部電視劇，至於情感上的「代表作」則是她與柯震東的「姊弟戀」，不過2017年底情變。

柯震東當初送她的定情犬「太陽」，至今仍陪伴在她身旁，她曾形容有了「太陽」就不寂寞，果然近年來她最常被拍到身邊的「伴」就是外型萌翻的「太陽」。

李毓芬近期積極往大陸發展。（摘自微博）

近幾個月來，李毓芬轉往大陸發展，對於再被外界提起這段塵封往事，她避開敏感話題不願再提，經紀人今說「沒有回應喔」。近來李毓芬正為發行單曲做準備，她也不畏隔離之苦，時常回台探望家人及愛犬。

據知，她為了適應大陸的娛樂環境，已到上海一陣子，她對時尚穿搭一向有想法和品味，時常在微博和粉絲分享，大陸合作對象也希望能幫助她好好經營這部分。

(中時 )