疫情急遽延燒，中央配送疫苗給高接觸風險防疫人員，網路臉書「靠北警察」有人爆料，南投縣草屯警分局僅分配到20劑，但分局長及副分局長竟然「搶著打」，並諷指「以後就麻煩自己去前線處理疑似確診者」，此事引起網友熱議。草屯警分局今天回應表示，作業思慮不周，造成觀感不佳，名冊會重新調整造冊，都留給第一線同仁優先施打。

有網友到「靠北警察」粉專爆料，靠北疫苗施打優先順序指出，「整個草屯分局申請要打疫苗的人139個人，但只分配了20劑，只可以讓7分之1的人使用。疫苗量少也就算了，最扯的是兩線四兩線三還怕死搶著打，既然長官你們不想讓一線可以安心執勤，那以後就麻煩自己去前線處理疑似確診者囉」。

匿名發文者並將南投縣政府警察局有意願接種的各分局人數及配送疫苗數量統計表，甚至草屯分局施打名單貼上網，「這個就是長官所謂的疫苗優先順序，以後就請分局長、副分局長去處理囉」等文字。

留言引起網友熱烈討論，有人批「外勤的第一線員警」優先施打才對」、「笑死，整天坐辦公室還會怕死」，也有人說：「不意外啊」，還有人警告貼文者：「小朋友，你有沒有後台？」

對此，草屯分局回應表示，因業務組作業關係，思慮不周，造成觀感不佳，虛心接受，現尚未施打，名冊會重新調整造冊，包括分局長、副分局長以及業務組長與承辦人均不會施打，都留給第一線同仁優先施打。

(中時 )