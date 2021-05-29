針對台北市長柯文哲今表示，政府要花6300億紓困，不如拿600買疫苗，執政政府花大錢紓困難道是在綁樁腳。對此行政院發言人羅秉成表示，這次行政院會通過與防疫紓困有關的特別條例修正草案，不是新增6,300億預算，而是在該條例第11條第1項原訂相當於總額4200億的特別預算，再增提2100億元，此點柯市長的認知或表達上有所誤解，應加以釐清，以免混淆誤導社會大眾。

羅秉成表示，過去一年已執行的防疫紓困特別預算裡面，就已包含有疫苗採購與研發預算的項目，其中編列115億元用來作為購買疫苗，這也是從3月以來，連續能夠進口4批國外原廠疫苗，以及日後採購國產疫苗的經費來源。

羅秉成說，這次新提出之紓困預算中，也預計再新增224.5億，再用來添購疫苗以供全民施打；同時也要編列約40億元，讓民眾施打公費疫苗時要支付給醫院的相關行政費用也都由政府負擔。另外，再額外編列10億元，用來補助22縣市及辦理社區和大型接種站的所需經費。

另外針對紓困部分，羅秉成表示，這次三級警戒管制措施，影響許多產業與民生經濟，包括農漁民、攤商、餐飲業、小店家、自營工作者、藝文展演業者、運動場館、計程車、遊覽車等租賃車業者，還有許多教育事業、航空業、旅遊業、導遊領隊也持續受到衝擊，許多醫療照護機構更需要政府增加補助或津貼來支撐基本營運與生活，以減輕人民因防疫所生的負擔。

羅秉成說，政院緊急再推出紓困4.0，將以最快速度進行現金紓困，同時針對受衝擊產業進行員工薪資補貼，務求讓產業度過難關。另外針對有12歲以下孩童的家庭，也將以其孩童人數計算，發放一次性防疫補貼，讓育兒家庭減少負擔。

羅秉成強調，防疫工作需要中央和地方攜手努力，疫苗的對外採購和國內的疫苗研發也在順利進行中，未來不論是疫苗的施打或是紓困的作業，都有賴中央與地方的共同合作。

(中時 )