英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）今天表示，她已接種第一劑2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並向參與疫苗接種推行計畫的每個人致敬。

39歲的凱特表示，她在倫敦科學博物館（Science Museum）接種第一劑疫苗。她在推特附上自己接種疫苗的照片，並發文說：「昨天我在倫敦科學博物館接種第一劑COVID-19疫苗。」

「我十分感謝參與疫苗接種推行計畫的每個人，感謝你們所做的一切。」

38歲的威廉王子上週也表示自己接種第一劑疫苗；英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1月就接種第一劑疫苗，且鼓勵其他人注射疫苗，還說過程很迅速，完全不痛。

英國目前提供30歲以上民眾接種COVID-19疫苗，已經有3880萬人施打第一劑疫苗。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1100529

(中央社)