華視女主播林彥汝今(29日)晚間在臉書拍片證實，包括她、老公與小孩一家三口全部確診新冠肺炎，坦言今日是她確診第6天，更透露目前醫療能量嚴重不足的殘酷現況，不僅1922、1999電話都滿線，檢疫所跟醫院更是爆滿，所以他們仍須在家等待。

林彥汝今日拍片證實確診新冠肺炎，目前正在家裡隔離中，「大家應該可以聽得出來我的聲音非常沙啞，因為彥汝在前幾天被通知確診新冠肺炎。除了我之外，我的先生還有我的小孩也都是確診了新冠肺炎。」

林彥汝透露她是在本月24號發高燒到39.1度，並出現喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，老公則是發燒到39.5度。但最令她感到痛苦的是，喉嚨痛到讓她非常不舒服，且手臂上還出現了紅疹。不過她慶幸6歲兒子雖然也是確診陽性，但至少沒什麼症狀，還可以活潑亂跳在那邊玩。

林彥汝坦言在得知確診後，心情非常緊張，第一時間立刻打電話去衛生局，也打電話給1922跟1999，但線路都是滿線狀態，可以感受到對方非常忙碌，而問到的結果就是先在家裡等，因為目前檢疫所跟醫院都是爆滿狀態，所以他們需要排隊。不過她也提到，若是真的很不舒服，可以馬上打119請救護車送醫。

最後林彥汝也感謝各界關心，有朋友傳簡訊關心，也有人想送物資給她，讓她相當感動，認為自己在抗疫這條路上不孤單，更相信全家人一定能克服新冠肺炎，戰勝病毒。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)