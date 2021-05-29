對於衛福部長陳時中今（29）日表示，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，國民黨立委賴士葆指出，繼續用意識形態卡住疫苗，民眾永遠不能諒解。

中央流行疫情指揮中心今表示，有關疫苗的輸入申請，有嚴謹的條件與規定，除應有原廠的授權，也必須依照食品藥物管理署召開專家會議審查，且最終須依照指揮中心防疫政策使用，任何民間單位、縣市政府的申請也都必須符合同樣的嚴謹程序。因此，基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則。

國民黨立委賴士葆在臉書痛批，政府寧可看著人民確診、死亡數居高不下，死亡人數已經超過SARS的總數，卻繼續用意識形態卡住疫苗，民眾永遠不能諒解。

賴士葆百感交集感嘆，防疫期間人民需要紓困的錢，但是生命的價值絕對遠高於金錢，政府撒再多的錢，都不如給疫苗可以得民心，繼續用意識形態卡住疫苗，民眾永遠不能諒解。

(中時新聞網)