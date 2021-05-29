詐團盜用許多美女照片申設假帳號，但與男網友談情說愛的幾乎都是男性機手。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯會向被害人要求生日禮物，但單價都不高，以積少成多方式累積詐騙金額。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯要求被害人購買的手鍊，其實是該集團所刊登販售。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局日前破獲一個複合式假交友詐騙集團，嫌犯先盜用美女照片引誘被害人上鉤，再要求送禮物或投資，詐團並會依被害人的「貢獻度」，安排兩名專責約會的「假面情人」，在疫情期間頻頻外出與被害人見面，甚至還因生意太好常在路上遇到其他排隊「男友」。警方經深入追查，估計被害人數可能高達上千人，被騙金額逾億元。

早期剝皮酒店以隨機叩客方式，假冒酒店小姐向客人訴說自己的悲慘故事，央求客人到店裡捧場或是「框」全場，就願意與其交往，讓不少「火山孝子」散盡錢財後才發現是一場空。後來在警方大力掃蕩下，加上經營實體酒店成本不低，剝皮酒店逐漸銷聲匿跡，改由網路假交友詐騙興起。

警方調查，28歲洪姓男子是新北市新莊地區角頭，他從去年6月起，在頂溪捷運站旁的商辦大樓，成立網路行銷公司，從網路上盜用許多美女照片，在臉書、IG、各大交友軟體上申設假帳號，亂槍打鳥向男網友搭訕。

該公司有近10名男女員工，但僅有24歲白姓、26歲吳姓女子長相較佳，所以由其他員工負責擔任機手，每月領3萬元底薪與男網友在線上聊天，白女、吳女可領5萬底薪，專職與被害人「約會」，員工再依業績抽取5％至10％獎金。

嫌犯一改過去苦情路線，會撒嬌向被害人表示「可以選一個小東西，當作生日小禮物嗎？」，或要被害人上網購買手鍊等精品相贈，但這些商品都是該集團所刊登販售。若被害人累積送禮5次或1萬元以上，「女友」便會同意約會半小時，送禮2萬元可升等到1小時，有的被害人甚至被慫恿購買GUCCI等價值超過10萬元的名牌包，以換得出門約會3小時或一親芳澤的機會。

儘管在疫情期間，兩女卻因生意太好、排隊約會的男友太多，發生過多次約會時限還沒到，下個男友已提早到場的尷尬場面，所幸都成功「糊弄」過去，沒有穿幫。兩女還透露，最高曾一個月領到80多萬薪水，令警方咋舌不已。

洪嫌見宅男好騙，今年4月又再泰山設立一個假交友誘騙投資機房，企圖採複合式經營，所幸警方及時搗獲兩處據點，將洪嫌等13人逮捕到案。檢警目前初步掌握有數百人被騙，損失金額達數千萬元，研判還有更多人受害，刻持續擴大清查中。

(中時 )