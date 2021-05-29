刑事局偵查員簡翊璿(右)偵破多件重大刑案，隊長林書楷(左)代表致贈破案茶。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

先前因「松山之亂」等幫派分子滋事不斷，警政署長陳家欽誓言強力打擊黑道，只要是犯罪組織，不分幫派，全部「一波一波地掃、一個一個地捉」。刑事局在前波掃黑破獲的重大案件中，剛獲得今年度選送優秀警察人員國外進修資格的二線二星偵查員簡翊璿，即接連破獲兩起黑幫詐騙案，在8月即將啟程赴紐約前，漂亮立下戰功。

為增進警察組織發展及培育專業卓越人才，選送具發展潛力員警赴國外進修，以提升警察專業知能與促進國際交流合作，警政署自2015年起，與美國紐約市立大學約翰杰刑事司法學院、紐海芬大學李昌鈺刑事司法及鑑識科學學院合作，每年遴選2人分別到兩所大學進修碩士學位，28歲簡翊璿是今年唯一獲選者。

簡翊璿警大80期畢業，他在學校還是名體育健將，曾獲大專盃400接力冠軍，至今仍是警大紀錄保持人。簡員畢業後在台中從巡官做起，3年前才考進刑事局偵查第四大隊，隨後偵破多起電信詐騙集團、地下匯兌、檢肅治平對象等重大刑案，去年還被記大功2次，是名相當優秀的年輕幹員。

這次簡翊璿除破獲假交友詐騙集團，防止更多宅男被騙外，他還查獲30歲蔡姓幫派分子架設詐騙機房，以大陸「疾病控制局」名義，向大陸民眾佯稱其手機大量散布有關新冠肺炎的假訊息，要求被害人提供網銀帳密後，再將錢盜轉一空，初估至少百人受騙上當，被騙走上千萬元人民幣。

簡翊璿謙虛地表示，破案是全隊通力合作的成果，他希望到美國進修，能整合國際刑事司法對策及學術研究，並擴展自己的國際視野，以日後應用於跨境犯罪等實務工作。

隊上的即戰力即將在8月初暫時告別，同事們雖然都很不捨，但也獻上滿滿祝福，大隊長林明佐更準備了一個大同電鍋送給簡翊璿，要讓在異鄉的他，能隨時嚐到故鄉的滋味。

(中時 )