1名台大醫院護理師在臉書分享1起生命垂危的確診婦人，從簽署拒絕急救到燃起求生慾望的親身故事；他說該婦人送醫時血氧濃度過低、頻發喘，而他發現婦人桌上有2張寫滿家人祝福的紙條，不願婦人因放棄急救，讓家人悲痛，於是他主動幫忙婦人撥通視訊電話，婦人在家人的鼓勵下親口說出「他們想要我活著，我想活下去」，於是他馬上為婦人準備插管，感人的故事讓萬人按讚留言。

1名台大護理師在臉書發文表示，28日晚間急診病房來了1名確診婦人，該婦人血氧量已低於正常值，無法正常喘氣，婦人在26日送醫時已簽署DNR全拒意願書（意即不施行心肺復甦術、插管、急救藥物等救治行為），而婦人入院後血氧持續下降，他發現婦人桌上擺滿家人關心的字條與水果、飲料，心想「我可以感受阿姨跟她家人平時的互動一定非常緊密，但她現在卻已經喘到無法吃下、喝下那些愛。」

該護理師發現婦人桌上有2張寫滿家人祝福的紙條，不願婦人因放棄急救，讓家人悲痛，於是他主動幫忙婦人撥通視訊電話。（圖／翻攝自護理師William Wang臉書）

該護理師說，他研判婦人的狀況應該撐不了多久，因此決定詢問對方是否願意用手機與家人視訊，婦人之後費力地拿出手機，他也幫忙撥通電話給婦人的女兒；婦人看見女兒後馬上落淚，女兒也在電話中不斷鼓勵婦人「媽！我們都很好喔！妳要加油！我們等妳出院！好好休息」，掛完電話後，婦人突然用僅存的力氣，用氣音對他說「他們想要我活著，我想活下去」。

該護理師表示「在這疫情時刻有很多非常慘忍的事情不斷發生，今天的場景真的令我感到熱淚盈匡，真心希望未來他們一家都能夠平安」。。（圖／翻攝自護理師William Wang臉書）

該護理師聽到這番話後相當感動，向婦人再次問說「阿姨，所以妳想活下去！對嗎？」確認後他馬上推開病房門，大喊「C0X（重症區床號）要急救，要Endo（氣管內插管）」，連醫師也趕緊衝到病房外詢問他怎麼了，醫療團隊於是一連串的急救過程，讓婦人得以維持生命跡象，後續接受醫療照護；該護理師感動地說「在這疫情時刻有很多非常慘忍的事情不斷發生，今天的場景真的令我感到熱淚盈匡，真心希望未來他們一家都能夠平安」。

(中時新聞網)