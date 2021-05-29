5月29日20時50分許，在海南文昌航天發射場，發射天舟二號貨運飛船的長征七號遙三運載火箭已經點火起飛。中國太空站天和核心艙即將迎來第一位「訪客」。

據介紹，天舟二號貨運飛船是中國太空站關鍵技術驗證及建造階段首飛貨運飛船。按照任務規劃，天舟二號貨運飛船將攜帶3名航天員消耗品、艙外航天服、平台物資與在軌運行的天和核心艙進行交會對接，為後續飛行任務和太空站進一步開展在軌奠定基礎。

上觀新聞報導，這次天舟二號要實現與大噸位的22噸天和核心艙對接。為了讓貨運飛船的主動對接機構與核心艙的被動對接機構「溫柔親吻」，上海航天對第一代對接機構進行升級改進，創新性地提出了「可控阻尼」的控制思路，來緩衝大噸位航天器對接過程中產生的撞擊能量。

在經過544次仿真分析和317次地面試驗後，設計師充分驗證阻尼器的各項功能和性能指標，使原本8噸的對接能力提升到74噸，乃至180噸，大幅提升了大型航天器對接的可靠性和安全性。

天和核心艙與天舟貨運飛船成功對接後，就進入組合體飛行模式，為確保各艙段及貨運飛船自身的發電能力，這次核心艙與貨運飛船將實現「並網供電」。

屆時，核心艙可以為貨運飛船提供最高2000瓦的供電。雖然與核心艙這位「大戶」相比，貨運飛船供電能力僅有核心艙供電能力的三分之一，但在關鍵時刻，貨運飛船也能為核心艙提供1000瓦左右的供電。

核心艙給貨運飛船供電，主要是考慮到貨運飛船安裝在核心艙的尾部，且貨運飛船太陽電池翼體積較小，容易受到空間站其他組合體的遮擋。貨運飛船給核心艙供電，則是為了應對未來太空站可能會出現的極個別特殊情況。

(旺報 )