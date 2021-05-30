印度衛福部統計顯示，截至今天上午8時的過去24小時新增病例為17萬3790例，是45天以來最低數字；但死亡人數沒有下降，新增3617人病故。

根據印度衛生與家庭福利部公布數據，印度第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診數據持續下降，截至上午8時新增病例17萬3790例，累計病例達到2775萬多例。

印度第2波新冠肺炎疫情最高峰時期曾每天新增病例超過40萬例。

此外，印度衛福部指出，目前每週篩檢陽性率為9.84%，每天篩檢陽性率為8.36%，已連續5天低於10%。

不過，由於印度各地仍有氧氣供應、病床、藥物等醫療物資缺乏的情況，新增死亡人數仍維持在3000人以上。過去24小時通報3617人死亡，累計死亡人數達到32 萬2512人。

印度首都新德里的第2波新冠肺炎疫情也趨緩，新增956例，是67天以來首次出現僅3位數的新增病例，且過去24小時的篩檢陽性率進一步下降到1.19%。

雖然新增病例持續下降，但印度疫情仍面臨挑戰，包括農村的感染擴大，醫療資源不足導致死亡人數無法下降。而新冠肺炎患者感染俗稱黑真菌症的毛黴菌感染症（mucormycosis，又稱black fungus）、白真菌症（white fungus）和更致命罕見的黃真菌症（yellow fungus）病例也持續增加，更因抗黴菌藥物不足，導致死亡人數隨之上升。

德里高等法院合議庭法官昨天在開庭審理各界尋求更多抗黴菌藥物「兩性黴素B」（Amphotericin B）時，更形容「這是我們所有人都面臨的問題，我們生活在這個地獄，儘管我們想幫助所有人，但卻無能為力」。

德里高等法院已要求中央政府對進口抗黴菌藥物免除高額關稅，加快海關通關程序，並要求中央政府31日向合議庭呈交進口抗黴菌藥物的詳細現狀，以及是否有更多進口藥物可解燃眉之急。

印度衛福部今天的另一份聲明中，提到26到28日收到從土耳其、台灣的印度商業協會（Taiwan India Business Association）、瑞士羅氏大藥廠（Roche）等捐贈的製氧機、呼吸器、氧氣鋼瓶等醫療物資，已迅速交給各省市和中央直轄區。

(中央社)