台灣疫情延燒，從中央到地方都不敢大意。前副總統陳建仁與總統蔡英文會面，總統府稱是「重要的防疫顧問」，蔡總統也在臉書PO出與陳時中會談的照片。資深媒體人陳東豪表示，行政院長蘇貞昌該緊張了，要把自己的神經繃緊一點。
美聯社一篇報導稱台灣未事先為大規模檢驗的可能做好準備，導致現在面臨嚴重「檢驗塞車」，影響疫情控制。
陳東豪28日在政論節目《新聞面對面》中表示，政府當然沒有做好準備，因為篩檢的事情，中央到地方都沒有做準備，每個執行單位到最後都是縣市政府，雙北、台南、高雄、新竹市、新竹縣，每一個環節都是自己做準備。
陳東豪接著表示，中央也要做準備，在於SOP訂得清不清楚，比如台北市做四級兵推，可能就不是兵推了，而是要找地方實際操練，在台北市行政區裡，找一個區出來試試看，包括外縣市政府也要進來觀察。台北市如果一個區要做封閉的話，該怎麼實兵操演，中央該做什麼事？因為大家都沒有經驗，過去都是我們去看國外的作法，自己並沒有做過。
陳東豪話鋒一轉指出，看到總統蔡英文跟前總統陳建仁、衛福部長陳時中會面的照片，蘇貞昌該緊張了，因為都沒有看到蘇貞昌。當總統跳下來說她出來督軍時，第一個是挺陳時中，因為陳時中壓力大到不行；然後又找了陳建仁，兩個前後任副總統都跟公衛有關，唯一沒角色的是行政院長蘇貞昌。
陳東豪表示，蔡英文一向不喜歡跑到第一線，當她在臉書直接說跳到第一線的時候，防疫的責任當然最後算在蔡英文身上。而她PO出和兩人會面的這個動作，她挺陳時中，然後大仁哥也開始有角色，這時蘇貞昌要把自己的神經繃緊一點了。
(中時新聞網)
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