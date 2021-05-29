總統蔡英文27日在臉書貼出一張與衛福部長陳時中見面討論防疫和疫苗進度的側拍照。(取自蔡英文臉書)

台灣疫情延燒，從中央到地方都不敢大意。前副總統陳建仁與總統蔡英文會面，總統府稱是「重要的防疫顧問」，蔡總統也在臉書PO出與陳時中會談的照片。資深媒體人陳東豪表示，行政院長蘇貞昌該緊張了，要把自己的神經繃緊一點。

美聯社一篇報導稱台灣未事先為大規模檢驗的可能做好準備，導致現在面臨嚴重「檢驗塞車」，影響疫情控制。

陳東豪28日在政論節目《新聞面對面》中表示，政府當然沒有做好準備，因為篩檢的事情，中央到地方都沒有做準備，每個執行單位到最後都是縣市政府，雙北、台南、高雄、新竹市、新竹縣，每一個環節都是自己做準備。

陳東豪接著表示，中央也要做準備，在於SOP訂得清不清楚，比如台北市做四級兵推，可能就不是兵推了，而是要找地方實際操練，在台北市行政區裡，找一個區出來試試看，包括外縣市政府也要進來觀察。台北市如果一個區要做封閉的話，該怎麼實兵操演，中央該做什麼事？因為大家都沒有經驗，過去都是我們去看國外的作法，自己並沒有做過。

陳東豪話鋒一轉指出，看到總統蔡英文跟前總統陳建仁、衛福部長陳時中會面的照片，蘇貞昌該緊張了，因為都沒有看到蘇貞昌。當總統跳下來說她出來督軍時，第一個是挺陳時中，因為陳時中壓力大到不行；然後又找了陳建仁，兩個前後任副總統都跟公衛有關，唯一沒角色的是行政院長蘇貞昌。

陳東豪表示，蔡英文一向不喜歡跑到第一線，當她在臉書直接說跳到第一線的時候，防疫的責任當然最後算在蔡英文身上。而她PO出和兩人會面的這個動作，她挺陳時中，然後大仁哥也開始有角色，這時蘇貞昌要把自己的神經繃緊一點了。

(中時新聞網)