全國升級三級警戒，餐飲一律禁止內用，而且外出一定要戴口罩，過去在街上「邊走邊吃」的景象已不復見，在這波疫情下，最辛苦的除了醫護人員，大概就屬外送員了。一名在美國工作的新聞工作者翁琬柔在IG貼出一張外送員蹲路邊躲著吃飯的照片，讓她不禁感嘆，冒著風險送餐，吃個飯卻這麼可憐，照片曝光瞬間引起超過10萬人按讚，直喊：「拜託放過他」。

在美國工作的新聞工作者翁琬柔在IG表示，她擔任平面攝影的大學同學傳來這張照片，從照片中可見，一名頭戴安全帽的外送員，可能怕脫口罩吃飯被人檢舉，只好蹲在路邊、躲在機車旁偷偷地吃。(圖截自IG/wengwanjou)

翁琬柔在IG表示，她擔任平面攝影的大學同學傳來這張照片，從照片中可見，一名頭戴安全帽的外送員，可能怕脫口罩吃飯被人檢舉，只好蹲在路邊、躲在機車旁偷偷地吃。翁琬柔忍不住感嘆：「如果你的朋友沒戴口罩，你會提醒他戴上，或是給他一個口罩，而非拍照上網公審」。

她想起前幾天，看到建築工人在被太陽曝曬的空地吃飯卻遭檢舉，因而被開了一張三千塊的罰單；還有物流運輸人員口罩整天都是濕的，因為接觸過多人，回家也無法安心的抱小孩，醫院的醫護人員更不用說，冒著生命危險在第一線對抗疫情，但指著他們鼻子罵的人從來沒少過。

翁琬柔指出，人們享受的眾多便利，都是堆疊在這些第一線工作人員的感染風險之上，因此希望大家可以對這些人多一點體諒、少一點責罵，在鍵盤上酸言酸語、對第一線的工作人員咆嘯，病毒都不會消散、事情也不會變好，她相信台灣還是有許多善良跟美好。

貼文曝光，短短3天已經有超過10萬人按讚，網友紛紛留言「這張外送在路邊偷吃的照片，看起來有夠辛酸」、「拜託放過他」、「總是有一群不懂得體諒、只會出一張嘴，自以為是教訓別人的酸酸」、「第一線人員感謝你」、「沒有外送人員辛苦的工作，我們可以安心待在家手指滑滑就有食物吃？」。

人民比我們還惶恐！黃珊珊批中央「每天玩數字遊戲」

(中時新聞網)