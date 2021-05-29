美國拜登政府在拖延許久後，終於在28日公布2022財年國防預算要求，在計入通貨膨脹影響後，金額大致與2021財年相當，並未遭遇大幅削減，但美國海、空軍仍要求退役十多艘作戰艦和超過200架航空機，希望將省下來的經費用於研發新科技，對抗俄羅斯和中國大陸。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，美國國防部終於公布2022財年國防預算要求，扣除能源部等其他部門國防項目的380億美元（約新台幣1.05兆元）後，總額約7150億美元（約新台幣19.76兆元），在計入通貨膨脹影響後，與今年度的7040億美元（約新台幣19.46兆元）規模相當。

不過美軍仍要求削減大量現役軍備，以便為新科技研發籌措預算。美國海軍要求退役高達7艘「提康德羅加級」（Ticonderoga-class）神盾巡洋艦、4艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）、1艘兩棲艦、12艘剛買不久的Mk VI 巡邏艇，以及所有剩下的舊型F/A-18A/B/C/D「大黃蜂」（Hornet）戰機，預計能省下約12億美元（約新台幣331.6億元）。

美國空軍則要求退役201架航空機，包括42架A-10攻擊機、48架F-15C/D戰機、47架F-16戰機、20架RQ-4 Block30無人機、18架KC-135空中加油機、14架KC-10空中加油機、8架C-130H運輸機和4架E-8C聯合監視暨目標攻擊雷達系統（JSTARS），以便節省13.7億美元（約新台幣378.6億元）。

相較之下，美國海軍僅要求建造8艘新艦，空軍則只希望購買91架新航空機，數量差距甚大；不過五角大廈強調，2021財年的研究、發展、測試與評估（RDT&E）經費將為「史上最高」，著重於能夠壓倒對手的最新技術。然而這份激進的預算要求恐怕很難獲得國會認可，多位議員已提前「放話」，強調不會讓五角大廈以削減現役兵力的手段，追求無法立即形成戰力的未來技術。

(中時新聞網)