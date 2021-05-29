台灣疫情升溫，疫苗到貨量卻不如預期，外界質疑這是中央為了保護國產疫苗，宅神朱學恒甚至還發現，網路上出現某黨側翼網軍在抹黑、攻訐國際藥廠疫苗。對此，台北市議員徐巧芯直言，喜歡打國產很好，但沒必要為了護航去抹黑別人，她更質疑，國產疫苗什麼時候能夠拿出第三期期中報告，符合國際認證的要求？攻擊這些疫苗，技術性阻擋民間團體跟企業採購救國，到底有什麼幫助？

徐巧芯29日晚間在臉書上表示，喜歡打國產很好，但為了護航國產去黑國際大藥廠，真的有夠莫名，並指自己在網路上看到一張哏圖，抹黑AZ、BNT、莫德納「二期實驗後就緊急授權」，暗示說所以國產也可以。

徐巧芯指出，根據FDA緊急授權指南，要得到FDA的緊急授權（EUA)，必須檢附第三期臨床試驗的受試者在完成疫苗接種以後至少中位數兩個月以上的追蹤資料，「看到了嗎？做第三期是必要的，就算不需要把最後拉拉雜雜的報告完成，也有第三期必須發布的實驗數據和內容提供，才能證明安全性、有效性進而申請緊急授權」。

徐巧芯質疑，國產疫苗看來是第二期做完就完全沒打算做了，要怎麼比？憑什麼比？就說說什麼時候能夠拿出第三期期中報告，符合國際認證的要求？所以那張圖絕對是錯誤的陳述，因為「二期試驗後緊急授權」這樣說是假消息，最起碼要說「三期試驗臨床發表後緊急授權」才是對的。

徐巧芯坦言，關於疫苗，她的看法就是多多益善，國產有，國外認證疫苗也要有啊，讓民眾有選擇權，有什麼不好？不管AZ、莫德納、輝瑞、嬌生，多多益善。攻擊這些疫苗，技術性阻擋民間團體跟企業採購救國，到底有什麼幫助啊？

(中時新聞網)