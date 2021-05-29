原來為亞洲防疫楷模的台灣和越南，近日卻爆發疫情，衝擊其作為亞洲電子製造重鎮地位，台越極力因應，希望保護科技產業免於新冠疫情的侵擾，據日媒指出，除了亞洲電子製造重要性以外，台灣和越南還有一防疫政策相似之處，即是原先措施放在邊境封鎖，而非疫苗施打，越南政府今年1月下旬爆發本土疫情，主管機關才展開疫苗接種，而台灣更慘，疫情爆發迄今接種率僅不到1.5%。在疫情未控制降溫前，如何保護科技供應鏈持續運作成為當務之急。

據《日經亞洲》報導，台灣為全球最重要的先進晶圓產地，而越南隨著越來越多的企業進駐，逐漸發展為電子製造重鎮，成為三星、蘋果等不少電子產品的生產基地。

對台灣而言，半導體晶片產業的穩定至關重要，經濟部長王美花表示，台灣製造業包括半導體、資通訊、機械業等，都是供應給全世界使用，如何讓台灣製造業持續提供經營，是非常重要的事情，「若工廠產線有員工確診，企業定要快速啟動應變機制」。

台灣這波疫情來的又兇又猛，許多如台積電、廣達、仁寶、光寶、研華等知名企業皆有員工染疫確診；據一名蘋果供應鏈相關企業的高階主管向《日經亞洲》表示，「若台灣無法壓制住這波疫情，並確保疫苗的接種，台灣的經濟成長將會受到衝擊」。

另外，越南近幾年陸續有許多企業進駐，逐漸成為電子製造重鎮，不僅獲得半導體大廠英特爾全球最大的封裝和測試基地，許多蘋果供應鏈相關企業也前往越南設廠，越南最初疫情控制得宜，去年僅有約1500例確診病例；然而4月底以來，越南本土確診病例不斷上升，目前確診數為6396人。

而越南這波疫情也影響到了許多國外企業的廠房，如佳能（Canon）、富士康、立訊精密、以及含Hosiden在內的13家三星供應鏈均暫停工廠的運作；而越南政府有感於電子製造對國內經濟的重要性，將工業重鎮北江、北寧兩省的員工列入本周疫苗接種的優先名單中。

此外，該報導指出，台灣和越南除了亞洲科技製造的重要性外，還有另一相似處。

台灣和越南針對疫情主要聚焦在0確診的策略，而非疫苗的接種，透過封鎖邊境、大規模篩檢、匡列接觸者，來防範疫情的擴散，並維持企業運作，然而歐美國家正卯足全力的加速疫苗的接種；越南政府直至1月下旬疫情爆發後，主管機關才展開疫苗接種，而台灣疫情爆發迄今，目前疫苗接種率僅不到1.5%。

(中時新聞網)