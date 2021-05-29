一句「病歷砸過去」 柯文哲、陳時中最新聲量差距太驚人

本土疫情延燒，每日新增確診數字也因篩檢量能不足，導致需要校正回歸，失去判讀疫情趨勢的價值。台北市因萬華阿公店之亂，成為疫情重災區，台北市長柯文哲砲轟中央，如果還在台大急診室當「柯P」，衛福部次長石崇良敢「講幹話」，要把「病歷砸過去」，根據輿情民調網站《聲量看政治》分析，柯文哲「病歷砸過去」一出口，創下近半年聲量高峰356745筆，衛福部長陳時中則僅有86227筆。

根據臉書粉專《聲量看政治》統計分析，中央疫情指揮中心28日公布台北市空床數有682床，台北市府回應空床數僅剩20多床。柯文哲今天下午在防疫記者會中，怒嗆衛福部次長石崇良，「如果我今天還在台大當柯Ｐ，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就把病歷砸過去了，鬼扯。」這讓柯文哲的聲量從28日的81499筆飆高到5月29日的356745筆。

而陳時中防疫有成的光環，在這一波疫情中措手不及，逐漸失去防疫話語權。5月28日聲量還有91573筆，29日則下降至83227筆。

從這幾天網路聲量可以看到，柯文哲的聲量與陳時中的聲量互相高低競爭。不過，柯文哲從29日起即大幅領先陳時中。

一位網友認為，「這也太樂觀吧，多數人吃他這一套...」。《聲量看政治》回應表示，「柯有高聲量，確實有，不會說沒有。」

(中時新聞網)