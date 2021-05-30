雖說現代人離婚率不斷創新高，似乎也感到稀鬆平常、見怪不怪了；對於日前微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與其結縭27年的妻子宣布離婚，還是讓人深感詫異和遺憾！

據了解，現年65歲的比爾蓋茲在個人推特（Twitter）上發表兩人聯合聲明：「經過長時間的思考與努力後，我們決定結束婚姻關係，過去27年以來，我們扶養3個優秀小孩，並且建立一個基金會，幫助所有人過上健康、充實的生活。」

坐擁1,460億美元（折合新台幣4兆元）的比爾蓋茲，過去曾經肯定保險是「21世紀家庭理財的最佳方式」，他認為，保險是送給自己與家人最實際的禮物，「一旦企業發生風險時，不論是放在銀行裡的存款、基金或是股票等，都無法保住員工家庭的安寧，包括父母對於孩子的責任，只有保險才能夠做到。」以比爾蓋茲的現況來說，其與妻子離婚後，保險規劃自然也需要更新調整。

一般來說，夫妻通常互為對方保險的要保人、被保險人或是受益人，一旦兩人離婚，保險應該如何分配？小花平台保險顧問提醒，夫妻雙方一旦已經協議要離婚了，最好立即釐清手中保單相關權利義務，舉例來說，如果夫妻一方為要保人、另一方為被保險人，離婚後可能會有道德風險，建議將要保人和被保險人改為「同一人」，才不會到時萬一忘記繳交保險費，因為無法收到催告通知，影響日後個人的保障權益。

首先是「要保人」的變更

小花平台保險顧問建議，如果要保人和被保險人是不同人，被保險人無法行使要保人的保單權利，一旦決定離婚，最好先確認保單的要保人是誰，以免無法行使保單權利。

(中時新聞網)