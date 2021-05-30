因應新冠肺炎本土疫情有逐漸升溫的趨勢，自上周起，雙北市升級為第3級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，同時也禁止進香團與遶境活動，其他縣市包括：桃園市、新竹市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等，也升級防疫層級為「準3級警戒」；此外，另「加碼」在金融機構等4個營業場所落實強制配戴口罩並測量體溫等防疫措施。除了疫情發展外，另一個關注的話題就是，由產、壽險業者推出的「防疫保單」，目前仍在陸續核保中，預計今（110）年6月底前可以全數完成。防疫升級、與之息息相關的2個重要新聞，以下跟著小花平台一起來了解。

防疫升級 金融機構4場所強制戴口罩

自上周起，新冠肺炎本土疫情有明顯升溫的跡象，在短短時間內，國內疫情警戒標準直接拉高到第3級，金管會日前並宣布，將持續在金融機構包括：銀行、證券期貨商、保險公司及信用合作社等4個營業場所，落實強制配戴口罩並測量體溫等防疫措施。此外，也要求在金融機構應該確實遵守中央流行疫情指揮中心實施相關防疫措施，其中包括下列4個主要重點：

重點1、凡是進入銀行、證券期貨商、保險公司及信用合作社等4個營業場所，需強制配戴口罩並確實執行測量體溫等防疫措施。

重點2、配合中央流行疫情指揮中心提升防疫等級，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動。

重點3、各金融機構如果採行居家辦公、分區或是異地辦公，根據銀行公會「金融機構資訊系統安全基準」和壽險公會「保險業辦理資訊安全防護自律規範」等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並隨時注意維持內部控制制度之有效性。

(中時新聞網)