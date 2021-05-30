NAS 專題我們也做過不少了，一路看下來相信大家也至少脫離新手菜鳥階段。只是好不容易下決心買了一台 NAS ，硬碟選擇又是另一項功課。

市面上已經有很多標榜 NAS 專用的傳統 HDD 硬碟，像是什麼狼什麼魚；不過 NAS 專用 SSD 就是新名詞了。這一次我們就拿 QNAP TS-h973AX 以及 Apacer 最新產品 NAS SSD 搭配。而速度可以達到什麼境界，就是本文實測的重點了。

SSD 好壞怎麼看【三大指標】

NAS 個人雲端幾乎是 24 小時一週 7 天不斷運轉，所以 SSD 的選擇就更講求耐久度和讀寫效能。

挑選 SSD 選購指標主要就看三個數字，都是越大越好：

＊TBW (Terabytes Written) 終生寫入容量

＊MTBF (Mean Time Between Failures) 平均故障小時

＊IOPS (Input/Output Per Second) 每秒隨機讀取寫入次數

TBW 就是一顆 SSD 終生可以寫入總容量，這個數值越大就代表它的耐受度最高。我們手上的 Apacer NAS SSD 1TB 版本，官方數據竟然可以寫到 2,065TB！遠遠超過其他牌的 400-600TB。

MTBF 是指平均故障小時，代表平均經過多少小時才有可能出現故障狀況。一般行業標準在 150 萬小時左右，Apacer NAS SSD 指標在 200 萬小時也是算第一梯隊，非常耐用。

IOPS 則是每秒隨機讀取寫入的次數，Apacer NAS SSD 數字是 84,000 / 86,000，相較他牌的 95,000 / 84,000 稍微低一些，還算是在標準區間內。

【NAS SSD 特性】

Apacer 宇瞻是資本額有 10 億的台灣上市公司，主要就專注在記憶體模組和儲存解決方案，尤其是 SSD 產品的研發。

可以說 Apacer NAS SSD 的產品特性，就是犧牲一點點執行效能，但是把耐用度技能點到最最最最滿；故障間隔也貼齊業界最長 200 萬小時，而且輸入優惠碼還有折扣，香！

（測試過程恕略，可查看原文）

整體測試下來有幾個結論：

＊SSD 快取如果沒有調整，則速度反而比沒有快取還慢。

＊整體來說調整因素最有感的是「預留空間比例」。

＊QuTS 系統整體速度提升比 QTS 更明顯。

SSD 很快 但是 NAS SSD 不是裝越多就越快，要享受高效能的 NAS 傳輸其實只需要一些訣竅：

一、注意 TBW、MTBF、IOPS 三大指標，同價位帶指標越大越好。

二、善用分析工具，找出 SSD 快取預留空間非常重要。

三、預算範圍許可，優先選高階 QuTS 機型搭配 Apazer NAS SSD。

4 Bay 中階機型，可以開啟單顆 SSD 快取，並選擇一顆 SSD 作為系統，另外空間則使用 HDD 。

學會這一套，不管是入門款還是專業款的 NAS，都能活用 NAS SSD 和 HDD ，確保大容量可用，又有超迅速運轉效率。未來遇到谷歌割韭菜也不怕了。

每顆 Apacer NAS SSD 都有保 TBW 數或 5 年保固，全省都有宇瞻的代收中心可以方便檢修替換。不過還是提醒一下做好定期備份，那至少平常怎麼 Run 都不擔心。

開箱評測 Apacer PPSS25 SSD 宇瞻固態硬碟保固 TBW、QNAP TS-h973AX NAS、Chia Network Farming

(科技)