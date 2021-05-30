疫情升溫，採行居家辦公的人數大幅增加，加上學校停課，全家人待在家裡的時間拉長，許多消費者隨即展開自煮生活。486團購觀察指出，大量外食族期望在疫情期間降低外食比例，卻不知道該如何下手料理三餐，帶動「複合式懶人家電」銷售揚升。具備蒸、烘、烤、氣炸多功能的LG新一代智慧蒸烘烤微波爐最受青睞，一台即可輕鬆完成多種料理，銷量較上月成長3成；另外，兼具蔬果洗滌功能的美寧多用途洗碗機、復古美型的阿拉丁多用途烤箱以及「切好分好真空海鮮組合包」也成為宅食經濟下的新寵。

疫情帶動自煮風氣盛行，但忽然要在家裡料理三餐，許多不常進廚房的消費者轉而求助現代智慧家電。訴求一機多用的LG智慧蒸烘烤微波爐可作為發酵箱、烤箱、氣炸鍋、 優格機、蒸氣煮、微波爐使用，只需一台即可端出多種料理，省下空間和時間。486團購不定期在臉書粉絲團「486先生」分享各式食譜，讓民眾只要使用這台微波爐即可在短時間內輕鬆出菜。LG智慧蒸烘烤微波爐單月銷售量已較上月成長3成，活動期間加贈日本GOURLAB多功能烹調盒2件組及食譜。

外觀復古美型的阿拉丁烤箱也因用途多元而備受青睞，只要0.2秒即可加熱到位，蒸、燒、烤、燉飯、炸物等皆可一機完成，加上時尚外型一推出即成為主婦新寵。推出日本阿拉丁復古多用途烤箱搭配GREEN HOUSE 啤酒製泡機限時優惠組合，宅在家也可以享受質感生活。

自煮風潮興起，消費者把選購重點放在省時間、省空間以及省水。隨著居家用餐頻率提升，洗碗次數亦大為增加，帶動洗碗機成為熱銷榜上常客。美寧五人份多用途熱旋風洗碗機為平台上洗碗機類銷售冠軍，主打兼具「蔬果洗」功能，為忙於備菜備料的自煮族省下更多的前置作業時間。設計輕巧可另選購專業壁架安裝，空間有限的精緻廚房也適用。

受惠於宅食興起，生鮮及食品線上銷售大幅成長，為解決許多人邁入自煮卻不知如何處理生鮮的困擾，486團購精選「切好分好真空海鮮組合包」，採取冷凍單片包裝，吃多少拆多少，喜歡吃到不同食材也能輕鬆搭配。

為了力挺防疫下的第一線醫護，486先生表示即日起加開致敬防疫英雄優惠專案，精選10項最暢銷的防疫家電祭出優惠4折起，享有免運並承諾以最快的速度送至醫護人員手中，有興趣的使用者可參考下列貼文或進行分享。

(科技)