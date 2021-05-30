五月中旬開始，台灣防疫出現破口，新冠肺炎拉起警報，由於本土案例激增，為阻止疫情向外擴散，五月二十五日政府再宣布全國三級警戒從五月二十八日延長至六月十四日，除了各級學校已停止上課之外，許多企業則自行實施ＷＦＨ（Work From Home）或分流上班，店家也自主不營業或是縮短營業時間，而實名制更是成為目前進入各大量販店、超商、餐廳等公共場所的必要條件。

台灣人積極自發性抗疫，可望對疫情緩解有助益，但與此同時，卻也勢必讓好不容易走出谷底的餐飲、旅遊、百貨、運輸、服務等內需產業營運恐再度面臨一段較黯淡的時期，不僅如此，因陸續有員工染疫的消息傳出，讓半導體、電子等科技業也如臨大敵，不敢掉以輕心，紛紛祭出高規格的防疫措施。

「宅」題材依舊大行其道

二○二○年，台灣因防疫有成，帶動製造業自第二季起快速回溫，且下半年起由於全球持續籠罩在疫情肆虐之中，影響產業供應鏈的運作，台灣因工廠不受影響，又有完整的上中下游供應鏈優勢，推升業者接單火熱，漲價浪潮頻傳，可說為台灣眾產業帶來豐收的一年。不過如今，台灣正在經歷過去一年其他國家所面臨到的新冠肺炎難題，防疫、抗疫成為全國上下的共同目標。

其實放眼全球，從新冠肺炎爆發至今，全球確診人數已突破一．六七億人，雖疫苗已逐漸開打，但許多國家狀況仍相當嚴峻，因此遠距辦公、線上學習已開始成為各地的生活常態，數位轉型浪潮明顯加速進展，網購、電商也伺機取代實體店面，而在本土疫情擴散下，這個趨勢也可望在國內發酵。

經過一年，以「宅」為核心題材的產業、商品依舊大行其道，觀察不少相關業者營運也持續維持在高檔水準，而近期宅經濟概念股再度因著台灣疫情升溫而躍出盤面，遠距商機就是其中之一。因停課不停學、居家辦公等需求大增，甚至引爆「筆電之亂」，各大實體通路、網路平台幾乎銷售一空，市場也看好此波購買浪潮可望再添ＮＢ供應鏈營運動能。

仔細來看，筆電早已是成熟期的產品，在全球疫情大舉擴散之前，筆電市場規模處於多年衰退的狀態，直至去年，因為疫情的神助攻，全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長幅度也以二二．五％創下新高。而筆電出貨大躍進，則進一步帶動周邊零組件廠營運跟著跳增，包括筆電面板出貨量大增逾兩成，挹注友達、群創轉虧為盈；而過去成長率面臨停滯狀態的老牌鍵盤大廠精元，去年全年營收則大增六四．三％，ＥＰＳ繳出六．三九元的超威表現，為十年來新高，且目前接單暢旺，營運持續向上。

預期今年在全球遠距需求動能不減的展望下，仍將是筆電及零組件業者豐收的一年，進一步來看，網路寬頻的升速與WiFi 6換機潮也同步受到關注，對此，電信業者看準商機，紛紛推出優惠方案，像是台灣大五月以來，用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案的數量較上個月同期增加兩成；中華電也表示這波疫情可望使企業遠端會議和專線業務大幅增長。

剛性需求將帶動網通產業一併成長。受各國家用寬頻及企業寬頻升級需求，網通業訂單能見度堪稱有史以來最好，最長已看到二二年，推動首季包括智易、中磊都展現淡季不淡的表現，然而，整個產業目前卻面臨到嚴重的缺料、缺櫃等因素攪擾，導致不少廠商四月營收較三月衰退，不過業者也普遍預期進入第三季後，部分關鍵零組件缺料問題可得到緩解，營運可望漸入佳境，長線值得關注。

遠距商機動能不減

與筆電一樣，在疫情爆發後，營運如同進入全年旺季的還有自行車及健身器材產業。國內自行車供應鏈從去年四月起保持強勁營運動能，自行車三雄的巨大、美利達、桂盟去年獲利全創下歷史新高，皆賺逾一個股本；且在防疫、健康、環保當道的時代，今年營運也依舊持續看增。

台灣自行車產業鏈完整，上市櫃中除自行車三雄外，還有製造商愛地雅、碳纖維車架的拓凱、煞車器組的利奇、自黏與轉寫貼標的政伸以及傳動零件的日馳，目前無論整車廠或是零組件廠，都呈現訂單滿手、產能滿載的盛況，部分高階車種的訂單能見度已看到二二年底、甚至更長。若從第一季財報檢視，不少繳出營收、獲利高水準的表現，更可見自行車類股今年營運續攀峰的企圖心。

自行車、健身器材熱銷

巨大、美利達首季ＥＰＳ達四．五四及三．八六元，分別創下單季新高及單季歷史次高的佳績，而桂盟第一季大賺四元，年增一．三倍，也同樣締下新猷。桂盟受惠歐、美電動輔助自行車（e-bike）熱潮興起，尤其電動登山車等高價運動休閒車種，在品牌廠積極推出ebike搶市之下，帶動專屬鏈條需求爆量成長，桂盟順應商機，也推出更高嵌合力、耐磨耗的產品，且為滿足市場需求，公司已於去年底擴增一成產能，並開始積極部署今年的擴廠計畫，預計將再增五到十％。法人也看好，公司今年全年營收有望挑戰七二億元，ＥＰＳ上看十五元以上，營運再攀新高可期。

整體來看，自行車雖同樣面臨零組件交期拉長、缺料缺櫃的問題，導致類股股價多陷入整理格局，但法人持續看好，由於市場需求真實存在、各地庫存量不高，整個產業趨勢仍向上發展，可望續旺到明年。

健身器材的風潮也絲毫不見消散，第二季雖然是淡季，但力山、喬山、岱宇、明躍四月營收續奏凱歌，累計前四月營收力山年增一八八％、岱宇年增一○三％、明躍年增一八六％，皆大增一倍以上；而喬山今年三月商用器材營收首見年增二．八％，四月更年增八七％，凸顯商用器材市場已逐漸擺脫疫情利空，預期在商用市場回溫，加上家用器材依舊熱賣之下，營運也可望呈現逐季走揚態勢。

健身器材關鍵零組件廠的祺驊今年也值得期待。祺驊去年因出貨國際大廠Hydrow划船機的磁控零件，帶動出貨撐竿跳，已躍升前五大客戶，而在去年底Peloton收購美國第五大商用健身器材商Precor後，公司進一步成為Peloton供應商，並將出貨Peloton下一代划船機，為業績帶來新動能。

法人預估，今年磁控產品受惠家用市場維持成長，營收有望年增超過二五％，加上商用市場的發電機開始復甦，年成長也可望逾二五％，同步推升全年營收年增上看三成，ＥＰＳ則有挑戰五元的態勢。

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先探投資週刊2145期

(中時新聞網)