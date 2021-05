「昨晚,我跟供應商談價錢,談到半夜兩點!」一位國際筆電大廠台灣分公司的採購人員一臉苦惱:「談到半夜,對方開的價錢還是很硬。」

他負責筆電各類線材的採購,近來銅價大漲,上游供應商給他的線材報價已經跟著調高,「以前,拗一下,上游會願意砍價,這一次,對方毫不鬆口。」他坦言,隨著各種零配件價格攀高,公司內部也開始有調漲產品售價的討論。

早自今年1月,美國10年期公債殖利率就開始反映通膨預期一路向上,現在看來,這片烏雲的黑影不但沒有散去,反倒像是從金融市場一路擴散,慢慢地,迫近一般民生消費。

這一片黑壓壓的通膨烏雲有多沉重?場景回到美國,5月12日,美國勞工部公布了4月分的消費者物價指數(CPI),年增率達4.2%,遠高於3月分的2.6%與市場預估的3.6%,寫下2008年9月以來新高。

在景氣循環過程中,通膨並非罕見,但若將通膨進一步拆解,可分「需求拉動」的通膨,以及「供給推動」的通膨。前者即是多數民眾較熟悉的通膨形態,至於「供給推動型」則較為罕見,然一旦它現身,就意味著「停滯性通膨」的超強經濟破壞力,恐將伴隨而來。

偏偏,這一次通膨烏雲的模樣,就更像是從上游原物料漲價開始的「供給推動」。

舊經濟復仇 金屬原物料漲不停

停滯性通膨隱憂逼近 市場心驚

「我們看到非常大幅的通貨膨脹,大家都在調漲價格⋯⋯,建築成本不斷飆漲,鋼鐵更是每天都在上漲。」5月1日的波克夏海瑟威年度股東會上,經過大風大浪的股神巴菲特(Warren Buffett),亦不免對此波由原物料帶起的通膨狂潮,印象深刻。

「銅,是新時代的石油!」四月間,由柯里帶領的高盛團隊,發表一篇題為「銅是新石油」(Copper is the new oil)的研究報告,報告預測到2025年,銅價將因市場需求增溫、供給吃緊,從目前的每公噸9000美元一舉躍升至1萬5千美元。

不僅高盛看好銅市前景,美銀、花旗等國際投行,亦在近期報告中對銅的「超級週期」樂觀以待。花旗指出,預計未來3到4個月,銅價就會突破每公噸1萬2000美元的水位,「這一次超級週期將與2000年代的那次有所不同,它不僅僅依賴於中國引領的全球經濟成長,而是由『零碳投資』帶動,包括電動車和再生能源電網的建設。」花旗在報告中解釋。

不過,在眾多短期因素中,討論最多的,還是美國聯準會的行動;或者說,是美國聯準會的「不行動」。

「通膨在上升,但反映的只是暫時性因素。」4月29日,就在聯準會公布利率決策的會後記者會上,聯準會主席鮑爾表示,美國經濟復甦依然不均,失業率仍在高點,距離實現就業和通膨的目標還有「很長的路要走」。

沃夫、伊爾艾朗:Fed誤判情勢

財政、貨幣高度擴張 通膨巨獸或隨解封出柙

話雖如此,認定「鮑爾誤判通膨情勢」的挑戰聲音,近來確實不絕於耳,例如,知名英國經濟評論家馬丁.沃夫(Martin Wolf)認為在高度擴張的財政與貨幣政策、美國民間的超額儲蓄,擔憂通膨一發不可收拾絕對有理可據。另外,安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)近期亦表示,企業原物料成本的上升恐將轉移到價格上,聯準會對通膨升溫怕是「反應太慢」。

熟悉全球總經與美國產業趨勢的台新投顧總經理李鎮宇指出,聯準會恐低估了「解封」對通膨的影響力。他強調,目前美國失業率、勞動力參與率之所以改善速度緩慢,主因除了病毒傳染的風險,也與高額失業補助讓求職者找工作的心態「寧缺勿濫」有關,「這使聯準會高估了失業的衝擊。」一旦疫苗接種進度如期,7月美國就有望正式迎來解封,「一旦解封,將是美國通膨巨獸出柙的時刻。」

投資人須留意升息前奏

Fed縮表若達一定規模 台灣房市將很「有感」

在投資市場,衝擊可能比民生物價來得更快。中華經濟研究院副院長王健全提醒,聯準會或許不會那麼快升息,但,「升息之前會先『縮表』啊!」一旦「縮表」啟動,對金融市場就是另一個驚天動地的震撼彈了。而王健全也提醒,其對國內影響不只是投資相關,「也將影響台灣房市當前的熱絡買氣。」他提出假設劇本,「如果預期聯準會在明年底升息,那麼,縮表時間會比升息更早,而若縮表的規模達到一兆美元,對台灣房市的影響,最快明年上半年就會感受到。」

無論這波通膨大軍是否將鋪天蓋地而來,投資人的最佳因應策略,就是超前部署,做好最壞準備,如同貨幣政策必須超前於通膨反應,因為,「等到通膨起來,再出手搶救,就來不及了。」王健全說。

《今周刊》(第1275期)

