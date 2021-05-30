奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/31～6/6星座運勢，天蠍座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外牡羊座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友顯得很粗心，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友顯得積極上進許多，會有這樣的態度並不是因為過去怠惰而尋求改變，而是精益求精的感覺。

▍雙子座

整體運勢★★

過去努力打好的基礎在下周動搖了起來，讓雙子朋友在下周面臨困境，奧斯提醒下周在遇到問題時，要花心思好好想想其他出路了。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度會讓你周遭的朋友感覺更加安心、穩定。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女座的朋友，面對目前的環境開始感覺到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤座的朋友，下周將會是放棄思考的一周，不會像過去那樣思緒清晰，下周在面對事情時，態度會較被動些。

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是來自於家人，也有可能是朋友。而也因為這樣的狀況，情緒稍稍的受到影響喔！

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去給自己那麼多壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍魔羯座

整體運勢★★

下周魔羯朋友面對目前手邊的事情時，掌握度開始下降，自信消退連帶產生對自我的疑慮，甚至會影響到工作的步調。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友思緒清晰，也活絡許多，如果正是需要動腦的時期，一定要好好把握下周。另外因為下周腦筋很清楚，所以面對問題時都能妥善解決喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

雙魚的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人、惱人的事情，也都會在下周告一個段落。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)