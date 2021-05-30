隨本土疫情炸鍋，北部不少輕症或無症狀的確診者被迫在家居家隔離，但許多人不知道出現症狀怎麼辦？藥師公會全聯會建議，民眾可先備好解熱鎮痛劑、綜合感冒藥、及胃腸藥等3大類藥品，有助紓緩新冠肺炎最常見的發燒及呼吸道等症狀。然而，只要症狀一變嚴重就必須馬上就醫治療，不可拖延。

自5月18日起，中央流行疫情指揮中心先宣布確診者的居家隔離指引以及確診者家屬的照顧守則。指揮官陳時中當時說明，80％的感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，請輕症及無症狀者留在家中，將醫療資源留給重症患者。

才過一個星期，指揮中心直接公告，快篩陽性的無症狀患者直接居家隔離並加裝電子圍籬。換句話說，確診者在家隔離將成為疫情嚴峻期間的新常態。雖然如此，確診者或家屬還是會恐懼：「在家裡出現症狀應該怎麼辦？」

●3大居家常備藥 可隨時派上用場

根據美國疾病管制與預防中心今年初整理的新冠肺炎最常見症狀，包括有發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、拉肚子、疲勞、肌肉疼痛、頭痛、嗅味覺異常、胸悶、呼吸急促或困難等。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，上述症狀其實和一般流感症狀無異，比較特殊的症狀是嗅味覺異常。針對最常見的頭痛發燒、呼吸道症狀、和腹瀉等症狀，建議家裡要有以下3大類的備用藥品，可隨時派上用場。

1.解熱鎮痛劑

針對發燒、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛等症狀，解熱鎮痛劑都有一定的舒緩效果。王明媛說，在非疫情期間，解熱鎮痛劑就屬於居家常備藥品，但比較特別的是，因新冠疫苗接種後常見發燒等不適反應，使得最近解熱鎮痛劑大賣。

但她提醒，少數民眾會對解熱鎮痛劑過敏，建議到社區藥局購買前要清楚自己的藥物過敏史，並務必告訴藥師。此外，部分慢性病人有在服用止痛藥，解熱鎮痛劑也必須依藥師建議服用，避免藥物加成作用，造成腸胃道刺激。

2.綜合感冒藥

綜合感冒藥的成分包含有中樞鎮咳劑、化痰、或抗組織胺，所以適應症多是咳嗽、流鼻水、鼻塞等上呼吸道集合症狀。王明媛建議可選常見的鼻炎膠囊或咳嗽膠囊等綜合感冒藥，都有舒緩呼吸道症狀的效果。

3.胃腸藥

王明媛說，如果確診者出現的症狀是拉肚子，則可以使用腸胃相關的藥品，例如止瀉藥。不過胃藥建議平常也要備著用，特別是最近快要過端午節，當吃粽後胃部不適，就不必第一時間到診所或醫院就醫，讓自己暴露於感染風險中。

上述3大備用藥品都是指示藥，也就是不需醫師處方箋，向社區藥局藥師諮詢後即可購買的藥品。當症狀緩解後，就能讓身體更有力氣去對抗病毒。「雖然藥師都會詢問民眾的買藥目的，但如果不老實表明來意，還是可能發生用藥不當問題，請大家一定要坦誠以對，」王明媛提醒道。

不少輕症或無症狀的確診者被迫在家居家隔離，藥師建議，可先備好解熱鎮痛劑、綜合感冒藥、及胃腸藥等3大類藥品，有助紓緩新冠肺炎最常見的發燒及呼吸道等症狀。(示意圖/Shutterstock)

●血氧機也要買嗎？藥師這麼叮嚀

值得注意的是，這一波來勢洶洶的新冠疫情為英國變異株，傳播力高、重症比率也高。最近就有幾例確診者居家隔離時死亡，或有民眾在家等待PCR核酸檢測報告出爐前就猝死，死後才確診為新冠肺炎，引發全民高度關注。

由於胸腔內科醫師指出這可能和隱形缺氧有關，外國媒體稱之為「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」，也就是重症患者常出現的呼吸衰竭前症狀之一。這可是讓血氧機瞬間成為熱銷貨，民眾紛紛搶購血氧機。

王明媛強調，針對居家隔離的輕症或無症狀確診者，如果出現胸悶或呼吸困難現象應盡早就醫，因這代表症狀變嚴重，「血氧機可提醒身體的不對勁，但也僅止於提醒，極度不建議繼續在家自我治療，甚至自己服用氣管擴張劑。」

王明媛認為，民眾想挺過這波疫情，重要的不只是去想怎麼治療，還要想怎麼提升防疫自律性以及記下接觸史，「你要非常清楚你去過哪裡、跟什麼人接觸、有沒有染疫風險，這樣發生任何症狀就能自我警覺，及早保護自己和家人。」

(中時新聞網)