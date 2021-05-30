台灣疫情不斷升溫，不僅連15日本土確診數破百，29日更創下21人死亡新高，讓全台陷入高度恐慌。新北市長期為全台確診人數最多地區，被視為這波疫情的「重災區」，鬧區與夜市店家不是自主歇業就是生意慘澹，隨處可見店面高掛大大的「租」或「售」紅字，對照空蕩蕩的街道，過去繁榮的新北市宛如「死城」。

29日再新增320例本土確診案例，新北市就佔224例。新北市市長侯友宜表示，市府已在5月19日起重新做好調整升四級的整備，除了目前14區演練，未來也將擴充到29區演練，若中央宣布進入第四級，將有六大執行措施，包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間與維持醫療救災救護的運作。

根據香港媒體《中評社》29日報導，新北市當地多個夜市已自主休市，極少數夜市店家雖出來營業做生意，卻遲遲等不到客人，有的店家受不了便索性拉下鐵門休息；業者忍不住直言，再這樣下去生意恐怕撐不下去了，不知道明天在哪裡？放眼望去，街道上有許多店面，更直接貼上大大的「租」或「售」紅字，在毫無人煙的大街上，相形諷刺。

值得注意的是，鬧區與夜市雖生意冷清、人潮稀落，路上卻常見外送業者，成疫情下台灣另一大奇觀；也有小吃業者雖開門做生意，店面上卻同時貼著「租」或「售」紅字，令人不勝唏噓，顯示新北市在疫情重創下，基層民眾生活也跟著苦不堪言。

(中時新聞網)