目前新冠肺炎有很多都是無症狀患者，也不是每個患者都會以發燒來表現症狀，表現出來的症狀包括腹瀉、味覺異常、嗅覺異常，表現出病毒很可怕的侵犯神經系統，這時免疫力低下、老年人或是患有慢性疾病的患者就容易產生重症。

●免疫系統清除病原體 新冠肺炎難以預防

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，免疫系統就有如人體的保全系統，主要作用是幫助身體辨認病毒，進而藉由啟動免疫器官生產免疫細胞來清除病原體，而中醫的免疫系統便是人體的「正氣」，一旦正氣充足，外來的邪氣就不容易侵犯干擾人體，五臟六腑便能夠有正常的生理活動，並具有抵抗外邪以及促進自我修復的能力。

周宗翰說，當正邪相爭的時候，正常身體會有發熱的情況產生，這是代表正氣正在作用，努力抗邪外出，所以患者發燒是因為免疫系統偵測到病毒，正邪相爭而產生的結果，發燒有助於免疫系統的增強以消滅病菌，但是新冠肺炎病毒如果隱藏讓免疫系統找不到，便不會有發燒的現象，這也是新冠肺炎難以預防的原因。

●遠離感染源 調節跟平衡自身免疫力

要預防新冠肺炎，就是遠離感染源，但是感染源不知道何時會出現在我們身邊，這時調節跟平衡自身免疫力，抵抗病毒入侵身體就是第一要務。

當身體出現容易嘴破、疲勞、睡眠品質差、消化不良、精神萎靡都是免疫力下降的警訊，而女性朋友更容易檢視出自己的免疫力是否足夠，如果在月經前容易頭痛、易怒，常有感冒疲勞的經前症候群症狀，代表自身的免疫力是處於不佳的狀態。

●NG行為易惹病上身 遵守「三要二遠離」原則

現代人多熬夜、睡眠不足，再加上飲食不節制等NG行為，都會造成正氣只減不增，再加上對於新冠肺炎過度恐慌、情緒壓力大，在調節免疫方面也會出問題，種種因素加起來，便會給外邪一個侵犯人體的好機會，產生各式各樣的疾病。

●周宗翰建議，要遵守下列「三要二遠離」的原則：

1、要有充足的睡眠：研究顯示，睡眠時間越少、品質越差的人，免疫力會較睡眠充足的人來得低下。

2、要有規律運動的習慣：運動可有助於免疫相關的細胞激素的分泌，因此建議可以每周進行2-3次的中強度運動，提升免疫細胞的功能。

3、要均衡攝取各種營養：可多攝取蛋白質，幫助白血球、抗體的製造。飲食中也可酌量加一些大蒜、洋蔥等辛香類食物，以強化免疫系統的作用。

4、遠離壓力源：若長期處在負面情緒及壓力底下，會使得免疫細胞的數量減少，並打亂免疫平衡。

5、遠離疑似感染源：避免群聚，遵從指揮盡量減少去人多的地方。

(中時新聞網)