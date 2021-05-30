台灣民眾黨發言人楊寶楨。(取自楊寶楨臉書)

病床問題中央口水戰！柯文哲嗆石崇良講幹話 「要是在醫院我就砸過去！」

國內疫情未減，針對病房、病床數的問題，中央與地方仍有不同看法。台北市長柯文哲29日在記者會上直接怒斥提出數據的衛福部次長石崇良，「中央在講那個房間數，坦白講那已經是口水戰」、「你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」。民眾黨發言人楊寶楨29日在臉書批評，「中央直接自動把病床數加倍，官員坐在辦公室吹冷氣看報表，沒到第一線視察實際情況，根本『站著說話不腰疼』」。

楊寶楨在臉書提到，衛福部次長石崇良29日表示，雙北專責病房空床數還有1500多，指揮官陳時中甚至嗆北市府，空床不會只剩下20床啦，「北市府要把數字掌握得更清楚」，「但到底是誰沒有搞清楚狀況？」

楊寶楨說，柯文哲29日在記者會上表示，北市預計下週（5月31日）醫療收治量能將達到1333床，但柯強調29日北市的空床數156，其中的140床，是北榮當日才新加的，這也代表28日北市實際上只剩16張空床！

因此，楊寶楨質問陳時中，「到底是中央還是地方沒把數字掌握清楚？從一人一室擴充到兩人一室，病房轉換都不需要時間嗎？」她進一步批評，「中央直接自動把病床數加倍，官員坐在辦公室吹冷氣看報表，沒到第一線視察實際情況，根本『站著說話不腰疼』」。

最後，楊寶楨呼籲中央，「如果沒辦法即時給予地方協助，也請不要甩鍋、扯後腿。」有網友見狀留言表示，「沒辦法啊！行政院長蘇貞昌在乎的是醫院停車位，指揮官搞不清楚病床位也合情合理」、「陳時中應該去雙北醫院看看病患，不要只是逞口舌之快」、「辦公室看數字跟阿伯(柯文哲)自己實際走一趟醫院不同」。

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另外，石崇良29日傍晚被問及柯文哲的說法回應指出，「病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情」。

(中時新聞網)