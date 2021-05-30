日本桌球天后福原愛今年2月被日媒直擊與外型高大帥氣的「橫濱大谷翔平」親密出遊兼過夜，雖然她極力否認外遇，最終不僅事業受到打擊，連與江宏傑的4年多婚姻也回不去，遭江宏傑心死提出離婚。而吳宗憲日前在中天《小明星大跟班》談及福原愛事件，更忍不住感嘆曾被兩人閃瞎過，想不到沒多久就傳出婚變。

中天綜合台36頻道《小明星大跟班》週一（31日）晚間10點播出「命理師VS.名嘴！誰才是最會講的嘴？！」首先探討議題是「諾富特群聚感染恐擴大，陳時中：社區風險要觀察至5月中」，呂文婉認為大家最該防備的就是社區感染，不論當下疫情是否緩解都應警惕：「台灣可是被國際讚賞為防疫優等生，但其實是兩面刃，大家可能會認為我在台灣我很安全，防疫就開始鬆懈。」

來賓彭華幹、呂文婉。(中天提供)

詹惟中與小孟。(中天提供)

呂文婉此話一出卻被詹惟中猛攻：「說的內容跟報紙如出一轍，我不知道台灣的政論節目名嘴為什麼這麼好過日子？」他以撲克牌占卜來分析6至8月的疫情趨勢，而6月抽到黑牌，詹惟中解釋其中含意：「這代表責任、權力、壓力都會非常大，情況可能沒有趨緩但不至於失控。」他接著解析代表7、8月的牌意：「7月因為大家的警覺心非常強，心連心讓疫情趨緩，8月則會讓大家有錢可賺生意興隆。」

黃敬平。(中天提供)

同時議題還包括演藝圈大事，像是「福原愛搶子憔悴到圓臉消風，律師曝絕望內幕：很難見孩子」，黃敬平提出法院會將經濟能力列入考量，但福原愛因接連爆發負面新聞，工作也因此停擺，反之江宏傑在事業上發展得不錯，黃敬平提到殘酷面：「除非福原愛拿出關鍵證據，不然贏得撫養權的機會很低。」

主持人吳宗憲。(中天提供)

命理師小孟則以塔羅牌來解題：「福原愛可能在今年下半年，精神會完全崩潰！因為她是天蠍座，水逆進入精神宮位，她的狀態可能會做錯事。」接著江宏傑的牌為「寶劍使逆位」，大家紛紛表示這張牌看起來太血腥，小孟解釋這張牌其實看似可怕其實是張好牌，代表他已經從痛苦中掙脫出來，明年情況會非常好。

提到江宏傑和福原愛，吳宗憲感嘆曾被兩人「閃瞎過」，沒過多久卻爆出這事件，「所以說夫妻之間的事，我們怎麼可能躲在他們床下？除非我們都不要動！」吳宗憲也分享自己對感情的看法：「如果劈腿了就不要回頭找理由，像是說什麼因為你對我怎樣我才劈腿，全天下沒有這種事情！」此話一出立馬獲得呂文婉認同，詹惟中也補充：「既然承襲了廣告的恩愛形象，你就要勇敢的走下去，大家未來都有結婚生子的可能，從這個事件去了解當你面臨到婚姻觸礁，該怎麼去看待，才是我們看這個新聞的重點。」詹惟中難得面露正經，讓吳宗憲忍不住大讚：「這話真的要聽，因為他是過來人嘛！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)