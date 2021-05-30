台灣疫情延燒，卻缺乏疫苗，佛光山、永齡基金會提議捐贈疫苗，但是中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中態度反覆。中廣董事長趙少康酸說，看來疫苗不難買，只有蔡英文、陳時中買不到。

趙少康29日在臉書貼文表示，陳時中說他超前部署了一年4個月，但疫情真的來了，一個禮拜就破功，缺這個、缺那個，什麼都缺。他不但不做，還不准別人做，不准南投縣自購疫苗、不准大陸捐疫苗，看來他也打算不准永齡基金會捐贈BNT疫苗，不准佛光會捐贈嬌生疫苗。不過看來疫苗不難買，只有蔡英文、陳時中買不到。

趙少康認為，現在疫情嚴重，民進黨政府放著那麼多國際大廠牌不積極爭取進口，非要拖到7月底，逼迫國人施打不做三期人體試驗、不會被WHO認證、不能憑藉去國際旅遊的高端疫苗，任何有理性的人都不會接受。蔡英文、陳建仁很積極地替高端宣傳背書，蔡英文甚至揚言非高端疫苗不打，陳建仁也身先士卒說他們夫妻打了高端第二期人體實驗疫苗沒有副作用，太好了，恭喜。

趙少康指出，身為中研院士的陳建仁，會不清楚新冠疫苗必須經過完整的三期人體臨床實驗嗎？高端疫苗二期臨床試驗召集總主持人、前衛福部部長林奏延已公開表示，不會進行三期臨床實驗，因為做第三期要找3萬人，每人要花費2萬美元。陳建仁怎麼敢把沒有完整三期臨床實驗的高端疫苗讓民眾施打呢？學術良心何在？

(中時新聞網)