參加莫德納第三期人體實驗的受試者在PTT八卦版PO出同意書，怒嗆范綱皓造謠抹黑。(圖／PTT)

台灣疫情失控，疫苗成為當前熱門議題，但民進黨社群中心主任范綱皓卻在29日晚間PO出圖卡，指控國外三大疫苗全都是二期後就上路，遭網友痛批造謠抹黑，灌爆臉書，對此有身在美國的PTT鄉民貼出同意書，證明自己就是第三期受試者，怒嗆范綱皓「X你的是瞎了哪隻狗眼看到二期就上了」。

原PO在PTT八卦版PO文表示「看到DPP發這個文我真的氣到發抖」，他表示自己就是去年10月莫德納第三期的人體試驗受試者，並貼出自己的同意書，上面就寫著大大的「Phase 3」，直到11月才有緊急授權使用(EUA)，爆氣痛罵「我X你的范綱皓是瞎了哪隻狗眼看到2期就上了？民進黨X你的」。

「宅神」朱學恒表示已經有熱心網友檢舉范綱皓散播假消息。(圖／朱學恒臉書)

網友看到也讚嘆：「PTT真的臥虎藏龍，連三期受試者都有」、「真的氣到發抖，人命關天了還全梭哈在國產疫苗上」、「不知道范綱皓買了多少張國慘股票」、「民進黨自古至今英文一向都不好不是嗎XD」、「民進黨到底要造多少謠呢」、「社群中心主任，不就林瑋豐老婆的上司嗎」、「說白了就是網軍頭目」、「安啦，有綠色黨證沒事的」。

范綱皓臉書遭網友灌爆，包括「宅神」朱學恒、台北市議員徐巧芯等人也都前往打臉，對此范綱皓則反擊，要求大家不要攻擊國產疫苗，卻遭網友嗆偷換概念，朱學恒甚至貼出有網友已經向台北地檢署舉發的PDF檔案，但范綱皓疑似開始刪除留言，讓不少人憤怒「有時間刪留言，沒時間看內容」、「有空刪留言不如先學好英文」、「打假雄獅陳宗彥敢不敢辦？」

(中時新聞網)