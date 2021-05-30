屏東觀光圈推出「屏安在家防疫」線上購物平台，匯聚超過80家屏東優良店家，讓消費者安心防疫又能訂購屏東好物。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，不少產業轉攻「宅經濟」，盼透過線上行銷、網購宅配等方式，不讓生意停擺，而屏東觀光圈也趁勢推出專屬購物平台「屏安在家防疫」，集結逾80間屏東優良店家，讓消費者在家就能訂購屏東好物，也協助店家渡難關。

屏東觀光圈表示，「屏安在家防疫」是屏東專屬的線上購物網，內容豐富多樣，除有屏東必買美食外，從生鮮到熟食、零嘴咖啡到日常用品，統統都有，此外還是屏東產地直送餐桌，消費者可訂購新鮮漁蝦貨、洋蔥、農會推出的蓮霧、紅豆等，不用出門就能在家選購屏東最道地的伴手禮。

去年大鵬灣國家風景區管理處成立「屏東觀光圈」後，致力串聯屏東食、宿、遊、購、行等5大業者，同時協助輔導轉型或行銷，不料今年疫情嚴峻，許多講座、活動都無法舉辦，但這沒讓屏東觀光圈停下腳步，反而更積極構思如何協助深受疫情影響的店家。

鵬管處指出，屏東觀光圈成立以來，一直積極推廣品牌形象，希望能將屏東優良好物推薦給更多消費者，而今全國因疫情三級警戒，學校暫停了，旅遊暫停了，百工百業都暫停了，但屏東觀光圈平台堅持持續前行，期許觀光圈成為互相關懷並可以協助社會的平台。

鵬管處說， 雖然現階段是防疫優先，但在疫情影響經濟情況下，觀光單位除了思考如何共同防疫外，更希望能幫助觀光產業找商機，創造多贏，因此「平安在家防疫」網購平台孕育而生，它整合屏東觀光產業資源，不僅令人一目了然，也因量體多而吸引消費者目光，讓大家愈逛愈有趣。

鵬管處強調，「屏安在家防疫」線上網站的推出，除了道出屏東業者對商品的堅持與用心，也是希望通路數位轉型能成功，在疫情期間，期盼各行各業一方面送溫暖一方面支持產業，而目前平台有超過80家的優良店家，後續將持續新增。

(中時 )