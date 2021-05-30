獲科學證據支持 加拿大延長2批AZ疫苗保存期限30天 06:242021/05/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大延長2批AZ疫苗保存期限30天。圖為AZ疫苗。（資料照/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大衛生署今天表示，為確保境內各省和地區能使用完現有庫存疫苗，它已延長2批阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）的保存期限30天。 路透社報導， 加拿大衛生署（Health Canada）發表聲明說，批准AZ疫苗保存期限從5月31日延長至7月1日，獲得科學證據支持。（譯者：劉學源）1100530 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 防疫期間保密到家 英國首相與未婚妻秘密完婚 - 國際 - 中央社 獲科學證據支持 加拿大延長2批AZ疫苗保存期限30天 - 國際 - 中央社 越南驚現印度英國混種病毒 兼具兩者強項令人擔憂 - 國際 大流行沒法上健身房 有助於改善心臟病患者心肺健康的運動 - 國際 外媒分析台疫苗危機何時落幕 人人施打疫情也難快速緩解 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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