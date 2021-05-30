加拿大衛生署今天表示，為確保境內各省和地區能使用完現有庫存疫苗，它已延長2批阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）的保存期限30天。

路透社報導， 加拿大衛生署（Health Canada）發表聲明說，批准AZ疫苗保存期限從5月31日延長至7月1日，獲得科學證據支持。（譯者：劉學源）1100530

(中央社)